'Viciante': jogo Azul tem diversão e estratégia para decorar palácio real

Fãs de jogos de tabuleiro vão se divertir com a brincadeira proporcionada pela Galápagos com o jogo Azul. Ele é feito para dois a quatro jogadores, que precisam assentar azulejos inspirados na arquitetura portuguesa nas paredes do Palácio Real de Évora.

Com partidas que duram cerca de 30 minutos, Azul é indicado para adolescentes a partir de 14 anos e adultos. Confira a seguir o que o fabricante diz sobre o jogo e a opinião de quem comprou.

O que diz a Galápagos sobre o jogo?

Azul foi concebido pelo premiado game designer Michael Kiesling. O jogo captura a bela estética da arte moura num jogo de tabuleiro contemporâneo;

De dois a quatro jogadores competem como artesãos, decorando as paredes do Palácio Real de Évora. A ordem da disposição dos azulejos determina a quantidade de pontos, por isso, é importante ser estratégico;

A cada rodada, os jogadores se alternam escolhendo os azulejos que serão usados. Após sua colocação, a pontuação é definida;

Vencedor do prêmio de Jogo do Ano (Spiel des Jahres) em 2018 e no topo de rankings de jogos para família e de estratégia abstrata;

A caixa vem com 100 Azulejos de resina, quatro tabuleiros de jogador, nove expositores de fábrica, quatro marcadores de pontuação, um marcador de primeiro jogador, um saco de tecido e um livro de regras;

Garantia de 90 dias.

O que diz quem comprou?

O jogo da Galápagos tem quase 2 mil avaliações na Amazon e nota média de 4,9 (de um total de 5). A maioria dos elogios é sobre a diversão que o jogo proporciona e a beleza das peças.

Azul é ótimo para jogar, tanto em par, quanto em mesas com 4 pessoas. A ideia do jogo é muito bem construída e simples de entender. (...) O jogo é viciante, então você vai querer jogar o tempo todo. Valeu a pena a compra, gastei horas neste jogo com a minha família e amigos. Nilton Cercinio

O jogo é lindo, é fácil de aprender a jogar. O desenvolvimento para melhorar fica mais por conta de estratégia. Outro ponto positivo é que ele é um bom jogo para jogar de 2 pessoas, que, no caso, era o que eu pretendia. Jogo muito em casa com meu marido (...). Aprovado! Vinícius Peixoto Silva

O jogo é lindo e permite algumas estratégias, deixando a brincadeira super divertida no período de férias! Anônimo

Pontos de atenção

Alguns compradores reclamaram que a embalagem do jogo é frágil, aumentando o risco de danificar o jogo.

O produto está novo, em ótimo estado. Contudo, a embalagem de envio deveria ser melhor, pois é um produto frágil e precisa ser melhor protegido. (...) Edes Noel de Amaral Junior

O produto em si é bom, a decepção foi com a falta de embalagem pela Amazon, visto que é um produto que se não for bem embalado pode ser danificado no transporte. Bruno Conrado dos Santos

Veio tudo ok, porém após abrir a embalagem da encomenda, o jogo está a sem o plástico original, e apenas com durex segurando em cada lado, sinto que o jogo já foi aberto antes, uma sensação ruim de jogo usado . Anônimo

