Furacão Erin se intensifica para categoria 4 enquanto se aproxima do Caribe

16/08/2025 11h49

O furacão Erin se intensificou para uma tempestade de categoria 4 neste sábado (16) enquanto avançava em direção ao Caribe, e as autoridades meteorológicas alertaram sobre possíveis enchentes repentinas e deslizamentos de terra.

O Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC) informou em seu último relatório que os ventos máximos sustentados da tempestade aumentaram para 230 quilômetros por hora às 8h00 (9h00 em Brasília), tornando-a um grande furacão.

Erin, o primeiro furacão da temporada no Atlântico deste ano, estava localizado a cerca de 195 quilômetros a nordeste de Anguilla, nas Ilhas Leeward do norte, uma área que inclui as Ilhas Virgens Americanas e Britânicas.

"Erin é um furacão de categoria 4 na Escala de Furacões Saffir-Simpson", disse o NHC. "Espera-se um fortalecimento rápido contínuo hoje, seguido por flutuações na intensidade durante o fim de semana."

Alertas de tempestade tropical permaneceram em vigor para St Martin, St Barthelemy e Sint Maarten.

Espera-se que o centro do furacão passe durante o fim de semana apenas ao norte das Ilhas Leeward do norte, Ilhas Virgens e Porto Rico.

A autoridade também alertou para "enchentes instantâneas e urbanas localmente consideráveis, junto a deslizamentos de terra ou de lama."

Ondas geradas por Erin afetarão partes das Ilhas Leeward do norte, Ilhas Virgens, Porto Rico, Espanhola e as Ilhas Turks e Caicos durante o fim de semana.

Essas ondas se espalharão para as Bahamas, Bermudas e a Costa Leste dos EUA no início da próxima semana, criando "ondas e correntes de retorno ameaçadoras à vida", informou o NHC.

O furacão está previsto para virar para o norte até o final do domingo. Embora meteorologistas tenham expressado confiança de que Erin permanecerá bem afastado da costa dos EUA, disseram que a tempestade ainda pode causar ondas perigosas e erosões em lugares como a Carolina do Norte.

