Topo

Notícias

França marca para amanhã encontro entre europeus sobre guerra da Ucrânia

10.jun.2024 - Reunião será presidida por Macron (foto) e pelos primeiros-ministros do Reino Unido e da Alemanha - Ludovic Marin/Pool via Reuters
10.jun.2024 - Reunião será presidida por Macron (foto) e pelos primeiros-ministros do Reino Unido e da Alemanha Imagem: Ludovic Marin/Pool via Reuters
do UOL

Do UOL, no Rio

16/08/2025 12h12Atualizada em 16/08/2025 12h24

O governo da França anunciou que foi marcada para amanhã uma videoconferência entre líderes europeus para discutir sobre a guerra da Ucrânia. A reunião vai acontecer antes do encontro dos presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e dos EUA, Donald Trump, na segunda-feira. A informação foi divulgada pela imprensa francesa.

O que aconteceu

Na agenda de Macron, a reunião da "Coalizão de Voluntários" está marcada para 15h (horário local). O presidente francês vai copresidir o encontro, junto com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o chanceler alemão, Friedrich Merz.

A coalizão reúne 31 países aliados da Ucrânia. A última reunião do grupo aconteceu na quarta-feira.

Após encontro de Trump com Putin, europeus reforçaram apoio à Ucrânia. Líderes também participaram de uma ligação telefônica entre o republicano e Zelensky após a cúpula no Alasca.

Presidente ucraniano vai aos Estados Unidos na segunda-feira e deve se encontrar com Trump no mesmo dia. "Se tudo der certo, vamos agendar uma reunião com o presidente Putin", escreveu o presidente dos EUA em uma rede social.

Cúpula terminou sem acordo

A reunião entre Trump e Putin terminou após cerca de três horas sem acordo de cessar-fogo para a guerra na Ucrânia. "Nada foi fechado", anunciou o republicano ao lado do russo, em entrevista à imprensa.

O encontro visava negociar um acordo de cessar-fogo. Zelensky não foi convidado para as conversas.

Trump definiu o encontro como "muito produtivo em várias formas" e com progressos, apesar do resultado. O republicano afirmou que há "uma boa chance" de chegar a um acordo e relembrou que milhares de pessoas estão sendo mortas na Ucrânia. Os presidentes trocaram elogios.

Putin falou que a Rússia e os EUA têm interesses sinceros de pôr fim ao conflito. Porém, o russo diz estar convencido de que, para chegar a um acordo de longo prazo, é preciso que a segurança do país seja garantida. Segundo ele, Trump disse na cúpula que a proteção dos dois países seriam garantidas e os EUA estão preparados para trabalhar nesta questão.

O presidente russo elogiou o "esforço" do governo Trump em buscar uma solução para a guerra. Ele ressaltou os interesses em comuns e as trocas que as duas nações podem ter em diversos setores, como economia e meio ambiente. "Sempre consideramos a nação ucraniana como irmã e queremos que isso aconteça novamente. Isso [o conflito] é uma tragédia para nós", acrescentou.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Putin diz que discutiu a paz na Ucrânia com Trump 'sobre uma base justa'

Putin diz que sua reunião com Trump foi 'oportuna' e 'muito útil'

'É lamentável que brasileiros continuem trabalhando contra o Brasil', diz Alckmin

Polícia abre investigação por insultos racistas a atacante do Bournemouth no estádio do Liverpool

Ucranianos desiludidos após cúpula Trump-Putin porque 'não há paz'

Greve de comissários paralisa principal companhia aérea do Canadá

França marca para amanhã encontro entre europeus sobre guerra da Ucrânia

Furacão Erin se intensifica para categoria 4 enquanto se aproxima do Caribe

Governo Trump mantém chefe da polícia de Washington no cargo

Após cúpula de Trump, europeus se mobilizam e querem encontro de Putin com Zelensky

Não vai ter açaí na COP30: organização proíbe diversos alimentos