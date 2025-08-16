Topo

Notícias

Exposição em SP convida público a brincar com o universo de Ziraldo

16/08/2025 09h12

Criador do menino mais maluquinho do Brasil, o escritor, cartunista, jornalista e artista Ziraldo (1932-2024) dizia que livro era um gênero de primeira necessidade e deveria constar da cesta básica do brasileiro. Para ele, ler era até mais importante do que estudar.

E é para continuar estimulando esse hábito da leitura, principalmente entre crianças, que o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de São Paulo inaugura neste sábado (16) uma exposição toda interativa que convida o público a brincar e explorar o universo criado por Ziraldo.

Notícias relacionadas:

Chamada de Mundo Zira-Ziraldo Interativo, a exposição celebra a vida e obra do multiartista Ziraldo. Depois de ter passado por Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, atraindo quase 400 mil pessoas, a mostra chega ao centro histórico de São Paulo. A curadoria é de Adriana Lins e Daniela Thomas, sobrinha e filha do artista, respectivamente.

"A exposição é um mergulho interativo, tecnológico e analógico também, no universo literário e artístico do Ziraldo. Ela coloca o visitante explicitamente como coautor. O leitor é um coautor e ele precisa acordar para isso. Então, aqui nessa exposição, na brincadeira, no envolvimento, no lúdico, ele acaba se se apropriando desse entendimento de que o outro lado faz parte do todo", falou Adriana Lins, em entrevista à Agência Brasil.

Segundo a curadora e também diretora do Instituto Ziraldo, a exposição é a mesma em todos os locais, mas acaba tendo algumas particularidades em cada cidade onde é exposta. Uma novidade em São Paulo, por exemplo, é que ela inclui alguns novos livros de Ziraldo, que foram lançados recentemente.

"Em cada espaço ela ganha um ajuste exclusivo para aquele espaço. Nisso você acaba mexendo no fluxo da visitação, isso interfere na sua sensação ao navegar. Então, cada experiência é única, ela é diferente porque aquela cidade tem um formatinho diferente. E a gente trouxe aqui [em São Paulo] os livros inéditos do Ziraldo que não existiam em Brasília, não existiam em Belo Horizonte, nem no Rio de Janeiro, são livros desse ano. São eles: O caminho das Sete Tias, Peixe Grande e Entre Cobras e Lagartas, que a gente editou no ano passado".

O grande objetivo da exposição, disse Adriana Lins, é que as pessoas curtam o espaço, mas se voltem também para a leitura dos livros.

"O lema do Instituto Ziraldo é ler para ir além da leitura. E na hora que a gente vê as crianças saindo da exposição falando: Cadê o livro? Cadê a história?, estamos realizados", disse.

A exposição

São Paulo (SP) 15/08/2025 -  Mostra traz também muito do caráter comunicativo e democrático da obra do artista. Foto: Renata Duarte/CCBB - Renata Duarte/CCBB

A mostra traz muito do caráter comunicativo e democrático da obra do artista, com áreas temáticas dedicadas a obras como Flicts e A Turma do Pererê. O percurso da mostra pretende incentivar a criatividade e imaginação de cada pessoa, mesclando painéis projetados e artes gráficas.

Em um dos espaços, por exemplo, dedicado a Flicts, primeiro livro infantil de Ziraldo, o público vai se deparar com uma grande projeção interativa, convidando o visitante a ser um maestro. Há ainda um espaço onde o visitante poderá inserir balões de fala nas páginas do livro O Menino Quadradinho, que foram reproduzidas na parede. Também será possível colorir virtualmente alguns dos desenhos feitos por Ziraldo.

A exposição é gratuita e fica em cartaz até o dia 27 de outubro, no espaço anexo do CCBB. Para esta exposição, é preciso reservar ingressos pelo site ou na própria bilheteria física. Os ingressos são liberados sempre às sextas-feiras, a partir das 12h, e estão disponíveis no site do Centro Cultural do Banco do Brasil

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump quer plano de paz após fracasso em garantir cessar-fogo

Ataques israelenses matam 25 pessoas em Gaza: 12 buscavam comida

Empresa é interditada por suspeita de falsificar medicamento contra câncer

Após dois dias de chuvas intensas, autoridades do Paquistão buscam corpos e sobreviventes

Da chanson française ao eletrônico, o universo onírico e engajado da cantora francesa Léonie Pernet

Documentário mostra legado de tenor brasileiro e busca novos públicos para a música clássica

Incêndios consomem noroeste e oeste da Espanha

Macron, Starmer e Merz realizarão videoconferência com aliados de Kiev no domingo

Programa da TV Brasil traz entrevista inédita com o chef Paulo Yoller

Niterói terá campeonato de surfe neste domingo

Hytalo Santos e Euro planejavam fugir, diz delegado que prendeu casal