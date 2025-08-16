Topo

Esquema de corrupção em São Bernardo teria estratégia para burlar Coaf

Ana Paula Bimbati e Saulo Pereira Guimarães
do UOL

Do UOL, em São Paulo

16/08/2025 05h30

O relatório da Polícia Federal aponta que o suposto esquema de corrupção envolvendo o prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos), contava com uma "possível tentativa de burlar os controles do Coaf" (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

O que aconteceu

Um dos suspeitos realizou 25 depósitos de R$ 2.000, segundo a PF. O então servidor da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) Paulo Iran Paulino Costa é apontado pela Polícia Federal como o "operador financeiro" do esquema, que envolve empresas com contratos firmados com a administração municipal.

Em uma outra transferência, o servidor teria dividido o valor de R$ 100 mil em quatro operações. Costa fez depósitos nos valores de R$ 26,2 mil, R$ 22,8 mil, R$ 27,5 mil e R$ 23,5 mil, de acordo com informações da investigação. "Os registros revelam uma estratégia para ocultar as transações, mediante o fracionamento de depósitos, possivelmente para burlar os controles do Coaf", diz a Polícia Federal.

A estratégia poderia ajudar o grupo suspeito a "impedir a identificação de grandes movimentações financeiras". Costa está foragido e foi exonerado de seu cargo na Alesp. Ao UOL, a defesa do servidor se limitou a dizer que vai se "manifestar nos autos". Na casa dele, foram encontrados, em espécie, mais de R$ 12 milhões e US$ 583 mil.

O prefeito de SBC foi afastado do cargo após a operação da PF nesta semana. A Justiça determinou o uso de tornozeleira eletrônica como alternativa à prisão, solicitada pela Polícia Federal. A vice, Jessica Cormick (Avante), assumiu a prefeitura. Ela é sargento da Polícia Militar de São Paulo e exerce seu primeiro cargo público.

A reportagem tenta contato com a defesa do prefeito de São Bernardo do Campo. Em nota, a prefeitura afirmou que vai colaborar com as informações necessárias para a investigação.

Contratos com a prefeitura

O esquema de corrupção envolve contratos da prefeitura e da Fundação ABC com diferentes empresas, diz a PF. Os indícios de irregularidades, de acordo com a investigação, estariam em contratos de "serviços essenciais como coleta de resíduos, engenharia, informática e saúde".

Prefeitura de SBC fechou em maio contrato de R$ 21 milhões com investigado. O termo de aditamento assinado com a Boa Hora Central de Tratamento de Resíduos LTDA estendeu um contrato originalmente assinado em 2020 até 19 de maio do ano que vem. A empresa pertence a Beto Peralta, alvo da operação da última quinta-feira.

A participação de altos escalões da administração municipal, incluindo o próprio refeito MARCELO DE LIMA FERNANDES, em um esquema que envolve centenas de milhões de reais em contratos de coleta de resíduos, serviços de engenharia, informática e saúde, justamente os serviços mais essenciais à população da cidade, demonstra um profundo desrespeito pela coisa pública e um impacto direto no bem-estar social.
Relatório da Polícia Federal

