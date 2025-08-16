Empresa é interditada por suspeita de falsificar medicamento contra câncer

Uma distribuidora de medicamentos foi interditada em Fortaleza por suspeita de vender versões falsificadas do medicamento Keytruda (pembrolizumabe), usado no tratamento de alguns tipos de câncer.

O que aconteceu

Operação cumpriu mandado judicial ontem. Equipes de fiscalização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), da Secretaria de Saúde do Ceará e da Agefis (Agência de Fiscalização de Fortaleza) apreenderam caixas de Keytruda e outros medicamentos sem registro no Brasil, com rotulagem em inglês. A suspeita é de falsificação internacional.

Notas fiscais comprovavam a venda dos medicamentos sem registro. Os itens falsificados estariam sendo distribuídos a hospitais e clínicas de saúde. "A circulação de versões falsificadas pode comprometer o tratamento dos pacientes e provocar eventos adversos (ocorrências médicas indesejadas)", alertou a Anvisa.

Versões falsificadas seriam distribuídas para clínicas e hospitais Imagem: Divulgação/Anvisa

Fiscais tinham ido ao local antes da operação, mas foram impedidos de entrar. Na última terça-feira, após investigar denúncias, os profissionais estiveram na distribuidora, mas um funcionário não permitiu a entrada.

O registro sanitário de um medicamento é um mecanismo de controle que garante que o produto possui eficácia e segurança comprovadas, tendo passado pelos testes necessários. Quando um medicamento não possui registro, não há como saber a sua procedência e em que condições foi fabricado, nem garantir o que há no conteúdo. Anvisa

Falsificação de remédios pode ser considerada crime hediondo pelo Código Penal. As penas vão de 10 a 15 anos de prisão, principalmente no caso de medicamentos chamados de life saving, ou seja, que são altamente importantes e podem salvar a vida dos pacientes.

Denúncias

Empresa começou a ser investigada após denúncias de hospitais. Em junho, uma unidade de saúde de Palmas (TO) registrou uma queixa técnica sobre problemas com frascos do lote SO48607 do Keytruda. A nota fiscal não informava o lote nem a validade do medicamento e havia problemas no transporte do produto, sem controle de temperatura. Além disso, as embalagens tinham aspecto diferente das embalagens usuais.

Distribuidora foi notificada, mas não se manifestou. A Anvisa pediu esclarecimentos da empresa e determinou que a venda de qualquer unidade do medicamento fosse suspensa, mas não teve retorno.

Farmacêutica disse desconhecer produto citado por hospital de Palmas. A Merck Sharp & Dohme, detentora do registro do medicamento no Brasil, informou que não reconhecia o lote citado, que tinha rótulo em inglês e um falso selo de segurança feito com efeito holográfico, escrito em árabe. A falsificação foi reportada à OMS (Organização Mundial da Saúde).

Hospital da Bahia também fez denúncia em julho. Um serviço hospitalar de Vitória da Conquista informou ter adquirido da mesma distribuidora unidades do lote YO19148. As embalagens eram diferentes das tradicionais do medicamento e não tinham o número de registro na Anvisa. Esse caso segue em investigação.