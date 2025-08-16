Topo

Notícias

'É lamentável que brasileiros continuem trabalhando contra o Brasil', diz Alckmin

Brasília

16/08/2025 12h27

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, classificou como "lamentável que brasileiros continuem trabalhando contra o Brasil" ao ser questionado sobre a nova reunião do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) com autoridades dos Estados Unidos, em Washington.

O deputado federal alegou ter tido encontro com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, na última quarta-feira, 13. A reunião, que também teria contado com a presença do blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo, se deu exatamente na data em que o funcionário de alto escalão dos EUA tinha agendado uma negociação do tarifaço com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O encontro com o auxiliar de Lula foi desmarcado dois dias antes.

Haddad e Bessent deveriam discutir a taxação em 50% dos produtos nacionais pelos Estados Unidos em uma chamada de vídeo. O titular da Fazenda disse ter recebido e-mail cancelando a reunião um ou dois dias depois de informar a imprensa sobre o compromisso.

