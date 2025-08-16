Topo

Legendários: grupo de homens cristãos é atacado por abelhas em Goiás

Os participantes picados foram socorridos pelo Samu - Divulgaçõa/Secretaria de Comunicação de Caldas Novas
do UOL

Colaboração para o UOL, de São Paulo

16/08/2025 15h27

Um grupo de homens cristãos, Legendários foi atacado ontem por um enxame de abelhas durante um evento em Caldas Novas (GO).

O que aconteceu

Dezenas de integrantes foram picados. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o Samu foi chamado para prestar os primeiros socorros. Outros três médicos que estavam no local também ajudaram no atendimento às vítimas.

Dez pessoas foram encaminhadas para unidades de saúde. O paciente em estado mais grave precisou receber oxigênio por cateter na UPA de Caldas Novas. Ele foi liberado na noite de ontem, informou a secretaria.

Evento de quatro dias e três noites terminou hoje. O grupo postou uma série de fotos e vídeos em seu perfil no Instagram, mesmo após o ataque de abelhas. Nenhuma menção ao incidente foi feita.

O UOL tentou contato com os Legendários para obter mais informações, mas não teve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

O que são os Legendários?

Grupo cristão voltado para homens visa "resgatar casamentos e mudar vidas". Em suas redes sociais, o grupo publica vídeos de eventos com pregações religiosas e atividades físicas de impacto. "Vai doer? Vai. Vai sofrer? Vai. Mas Deus vai colocar pessoas como estes homens aqui para te dar sustento", diz uma passagem dos exercícios.

Grupo se apresenta como um movimento que busca a transformação de homens, famílias e comunidades. Essas mudanças ocorreriam por meio de experiências que levam os homens a encontrar a melhor versão de si mesmos e seu novo potencial. "Devolvemos o herói a cada família, uma declaração que temos como Legendários é de que somos homens inquebrantáveis diante do pecado, mas quebrantados diante de Deus", informa o texto.

Movimento foi fundado em 2015 por pastor da Guatemala. Chepe Tupzu, da Igreja Casa de Deus, é formado em Administração de Empresas e autor do livro A Rota do Caçador (Editora Relevantes), apresentado como um "guia definitivo para homens com fome de conquista".

Grupo chegou no Brasil em 2017. Atualmente, está presente em 13 países. O Brasil é o segundo com maior número de participantes, depois apenas da Guatemala. O grito de guerra dos Legendários, "ahu", é a sigla das palavras amor, honra e unidade.

Como são os acampamentos do grupo?

Participantes ficam incomunicáveis durante atividades. Eles são orientados a levar barracas, sacos de dormir, mochila, isolantes térmicos e outros itens. A Bíblia é item obrigatório.

Inscritos devem apresentar atestado médico. O documento deve apontar que o participante tem aptidão para atividades físicas.

