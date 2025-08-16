Arma que matou gari pertence à delegada casada com suspeito, diz perícia

Topo

Uma perícia realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que a arma usada para matar o gari Laudemir de Souza Fernandes pertence à delegada Ana Paula Balbino Nogueira, esposa do empresário Renê da Silva Nogueira Junior, suspeito do crime.

O que aconteceu

Pistola foi apreendida na residência do casal, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, no dia do crime. "Trata-se de uma arma de fogo particular", disse a polícia, e não a de uso funcional da delegada.

Ana Paula está sendo investigada pela Subcorregedoria da Polícia Civil mineira e segue no exercício da função. Segundo o delegado responsável pelo caso, Saulo Castro, ela não é suspeita de ter cometido nenhum crime.

A Corregedoria quer saber se houve omissão de cautela e prevaricação da delegada. A omissão refere-se à falta de cuidado na guarda de armas de fogo. A prevaricação é prevista quando um funcionário público retarda, omite ou pratica indevidamente um ato em prol de interesses pessoais. A reportagem questionou se a delegada deseja se manifestar por meio da assessoria da corporação, mas não teve retorno.

Já Renê está preso desde o dia do crime. Ele nega ter cometido o crime, mas a polícia afirma que "uma gama de provas" o colocam na cena do assassinato, como o carro de luxo que ele dirigia.

Relembre o crime

Renê é suspeito de atirar no gari Laudemir de Souza Fernandes, 44, após discussão de trânsito. De acordo com a Polícia Militar, Laudemir estava em horário de trabalho quando o empresário passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo.

Ele teria se incomodado com espaço que caminhão de lixo ocupava e exigiu que motorista liberasse a via para que ele passasse com seu carro. Ele teria ameaçado "atirar na cara" da motorista do caminhão de lixo, segundo testemunhas relataram à Polícia Civil. Laudemir e outros garis saíram em defesa da colega de trabalho.

Empresário, então, sacou arma e atingiu na região torácica da vítima. Laudemir foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem (MG), mas não resistiu.

Suspeito fugiu e foi preso enquanto treinava em academia em área nobre da capital mineira. A prisão ocorreu na tarde de segunda-feira, horas depois do crime, no bairro Estoril.

Justiça considerou que Renê não agiu por "impulso momentâneo" ao atirar em Laudemir. Para o juiz Leonardo Vieira Rocha Damasceno, a ação do empresário foi uma "decisão consciente e voluntária de usar a violência". A prisão em flagrante do empresário foi convertida em preventiva.

Gari era funcionário de empresa terceirizada, que presta serviços à prefeitura de Belo Horizonte. Por meio de nota, a gestão municipal lamentou o ocorrido e disse que a companhia terceirizada está prestando apoio à família da vítima. Laudemir deixa uma filha.

Empresa que Laudemir era funcionário afirmou que episódio é "violência injustificável". Em nota, a Localix Serviços Ambientais disse prestar "todo o apoio necessário à família de Laudemir neste momento de dor" e estender suas "mais sinceras condolências e solidariedade a todos os colegas".

