Topo

Notícias

Defesa Civil de Gaza anuncia 22 mortos por disparos e ataques israelenses

16/08/2025 11h00

A Defesa Civil local informou, neste sábado (16), a morte de 22 palestinos, incluindo crianças, na ofensiva israelense na Faixa de Gaza, devastada por mais de 22 meses de guerra.

O porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Basal, declarou à AFP que um bairro da Cidade de Gaza foi submetido a bombardeios por quase uma semana.

"Estimamos que mais de 50.000 pessoas permanecem no bairro de Zeitun, a maioria sem água nem comida", afirmou, acusando Israel de "limpeza étnica" nesse bairro e no vizinho Tal al Hawa.

"Nossas equipes não têm acesso aos feridos", acrescentou.

Segundo Basal, 22 palestinos - incluindo várias crianças - morreram por disparos e ataques aéreos do Exército israelense no território. Nove deles morreram perto de dois centros de distribuição de ajuda humanitária no sul e no norte do território.

Outros seis, entre eles três crianças, faleceram em dois ataques contra o acampamento de refugiados de Bureij (centro) e contra a região de al Mawassi (sul).

O porta-voz voltou a alertar sobre as operações do Exército israelense na Cidade de Gaza.

"Os residentes não têm onde se refugiar. A situação é catastrófica", advertiu.

Gasan Kashko, de 40 anos e residente da Cidade de Gaza, vive com sua família em uma escola onde outras pessoas deslocadas se refugiaram.

"Esquecemos o que é dormir. Os ataques aéreos e os disparos de tanques não param. Não temos nem comida nem água potável", disse por telefone à AFP.

Uma fonte do Ministério do Interior do governo do Hamas declarou que "o ocupante continua uma operação militar terrestre nas áreas de Zeitun e Tal al Hawa".

O Exército israelense destruiu "dezenas de casas e estradas", segundo Gasan.

Israel declarou que se prepara para tomar o controle da Cidade de Gaza e dos acampamentos de refugiados vizinhos com o objetivo declarado de derrotar o movimento islamista palestino Hamas e libertar os reféns sequestrados no ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra.

str-hba/tp/msr/mmy/dd/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Incêndios consomem noroeste e oeste da Espanha

Bolsonaro deixa prisão domiciliar para fazer exames médicos

Arma que matou gari pertence à delegada casada com suspeito, diz perícia

Defesa Civil de Gaza anuncia 22 mortos por disparos e ataques israelenses

Trump quer plano de paz após fracasso em garantir cessar-fogo

Ataques israelenses matam 25 pessoas em Gaza: 12 buscavam comida

Empresa é interditada por suspeita de falsificar medicamento contra câncer

Caixa divulga lista de famílias beneficiadas da Favela do Moinho em SP

Após dois dias de chuvas intensas, autoridades do Paquistão buscam corpos e sobreviventes

Da chanson française ao eletrônico, o universo onírico e engajado da cantora francesa Léonie Pernet

Documentário mostra legado de tenor brasileiro e busca novos públicos para a música clássica