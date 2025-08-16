Topo

Da chanson française ao eletrônico, o universo onírico e engajado da cantora francesa Léonie Pernet

16/08/2025 10h10

Léonie Pernet, artista singular e audaciosa da cena musical francesa alternativa, está na estrada há pouco mais de dez anos, e atraindo os holofotes por sua proposta de junção da chanson française com música eletrônica, regada a letras sempre muito poéticas. A artista lançou em junho seu terceiro álbum, "Poèmes Pulvérisés", um trabalho com uma forte carga política que conquistou a crítica especializada. 

Daniella Franco, da RFI

Nascida no leste da França, Léonie Pernet estudou percussão no conservatório da cidade de Reims, atuou como DJ e baterista do músico francês Yuksek e pavimentou um início de carreira com o sucesso da faixa "Butterfly", em 2018. Cantando em inglês, francês e às vezes em árabe, a artista mantém sua fidelidade a um universo muito particular - onírico, melancólico e ritmado pelo eletrônico e sonoridades africanas. 

Em seu novo álbum "Poèmes Pulvérisés", Léonie Pernet homenageia o poeta francês René Char e mergulha de cabeça nessa busca pelas origens, depois de uma viagem que ela fez ao Níger para conhecer a família paterna. É também um trabalho em que ela evoca imigração, justiça social, marcado pelo impacto que a guerra na Faixa de Gaza teve para ela. A Programação Musical da RFI escolheu para a playlist de agosto a faixa "Le pas d'au delà". Para ouvir, aumente o som! 

Ouça o Balada Musical todos os sábados nos programas da RFI Brasil e também no Spotify e no Deezer. As playlists da Programação Musical da RFI também podem ser acessadas no YouTubeDeezer e Spotify.

