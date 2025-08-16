Topo

Notícias

Confrontos eclodem em cidades da Sérvia em nova noite de protestos

16/08/2025 21h04

Novos confrontos eclodiram neste sábado (16) entre manifestantes e a polícia de choque na capital sérvia, Belgrado, e em outras cidades, na quinta noite consecutiva de distúrbios.

Na cidade central de Valjevo, onde milhares de pessoas se reuniram para expressar sua indignação contra o partido do presidente de direita Aleksandar Vucic, um pequeno grupo de jovens mascarados atacou e incendiou os escritórios vazios do Partido Progressista no poder.

Posteriormente, enfrentaram a polícia de choque lançando fogos de artifício e pedras, enquanto as autoridades responderam com granadas de efeito moral e gás lacrimogêneo.

Em Belgrado, confrontos eclodiram depois que a polícia impediu os manifestantes de se dirigirem à sede do partido no poder.

Também foram relatados enfrentamentos em Novi Sad, no norte, a segunda maior cidade do país.

A Sérvia vive protestos quase diários desde novembro, após o desabamento do teto de uma estação ferroviária que deixou 16 mortos.

A tragédia se transformou em um símbolo da corrupção arraigada no país dos Bálcãs, com exigências de uma investigação transparente e crescentes apelos por eleições antecipadas.

No auge, os protestos chegaram a reunir centenas de milhares de pessoas nas ruas.

Oz/jj/gv/mas/atm/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Idoso morre após mal súbito no Pico dos Marins, em SP

Confrontos eclodem em cidades da Sérvia em nova noite de protestos

Jurada de morte, traficante Diaba Loira morreu no Rio após trair facção

Zelensky diz que recusa russa a um cessar-fogo "complica a situação"

Aposta de MG acerta Lotofácil e ganha R$ 1,5 milhão; confira dezenas

Prêmio da Timemania acumula e vai a R$ 16,5 milhões; confira números e time

Zelensky diz que negativa russa a um cessar-fogo "complica a situação"

Ninguém acerta Quina e prêmio sobe para R$ 2,2 milhões; veja números

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 65 milhões; confira dezenas sorteadas

EUA suspende vistos humanitários para palestinos de Gaza

+ Milionária: Prêmio acumula e vai a R$ 145 milhões; veja números e time