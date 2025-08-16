Topo

Chanceler alemão sugere que cúpula Trump-Putin-Zelensky ocorra na Europa

Friedrich Merz - Ralf Hirschberger/AFP
Friedrich Merz Imagem: Ralf Hirschberger/AFP

16/08/2025 13h26

A cúpula entre Trump, Zelensky e Putin poderia ocorrer na Europa, sugeriu neste sábado (16) o chanceler alemão, apesar da ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) contra o presidente russo.

"Acredito (...) que tal reunião tripartite ocorrerá. A data e o local ainda estão por definir (...) Propusemos que o local seja na Europa", declarou Friedrich Merz em uma entrevista às emissoras alemãs NTV e RTL, transmitida neste sábado e da qual a AFP obteve uma cópia textual antecipadamente.

"Talvez este devesse ser o local onde essas conversas aconteçam de forma permanente", acrescentou o líder alemão, sem mencionar nenhuma cidade ou país específico.

"São questões de detalhe. Somente serão esclarecidas nos próximos dias ou mesmo nas próximas semanas", continuou Merz.

O Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu uma ordem de prisão contra Vladimir Putin em março de 2023 devido à transferência "ilegal" de crianças ucranianas para a Rússia.

Neste sábado, os líderes europeus disseram estar prontos para realizar uma cúpula entre Donald Trump, Volodimir Zelensky e Vladimir Putin no dia seguinte à reunião no Alasca entre o presidente americano e seu homólogo russo sobre o conflito na Ucrânia.

