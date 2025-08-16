Topo

CCJ do Senado inclui PEC da autonomia financeira do BC na pauta de 20 de agosto

Brasília

16/08/2025 17h18

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado incluiu a Proposta de Emenda à

Constituição (PEC) 65/2025 na pauta de votações da próxima quarta-feira, 20, conforme havia

sido adiantado pelo Broadcast Político. O projeto, de interesse do Banco Central (BC),

consta como segundo item na lista prevista de votações. O primeiro é o que unifica e altera o

Código Eleitoral.

A PEC 65 para conceder autonomia financeira, administrativa e orçamentária ao BC recebeu nesta

semana novo parecer do relator, Plínio Valério (PSDB-AM), apesar de alguns pontos ainda

preocuparem o governo.

O texto foi defendido pelo ex-comandante do BC indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro,

Roberto Campos Neto. O governo Lula imediatamente se colocou contra a mudança. Com a adesão da

diretoria da autoridade monetária, inclusive do novo presidente Gabriel Galípolo, vem sendo

feito, aos poucos, um processo de convencimento.

Galípolo e outros integrantes da cúpula do BC passaram a defender mais abertamente a PEC nos

últimos dias. As contas preliminares indicariam que há chance de a proposta ser aprovada no

Senado - após a CCJ, o texto vai a plenário e será encaminhada para a Câmara, onde precisa

passar por uma comissão especial e também pelo plenário, voltando para os senadores apenas se

houver mudança.

