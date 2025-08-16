Cânions e montanhas: 9 hospedagens para curtir o friozinho da região Sul
Com vista para montanhas, vinhedos ou rios, algumas hospedagens no Airbnb oferecem o cenário adequado para quem busca uma pausa do ritmo da cidade e quer aproveitar o fim de semana na Serra Gaúcha.
Em destinos como Gramado, Canela, Nova Petrópolis e outros municípios da região, é possível descansar em meio à natureza, com acesso a trilhas, jardins e áreas externas.
Selecionamos acomodações com nota igual ou superior a 4,8 (de um total de 5), ideais para quem viaja sozinho, em casal ou em família, e busca conforto, cozinha equipada, lareira ou terraço com vista. (Os preços foram pesquisados em 13 de agosto de 2025 e podem sofrer alterações)
Cambará do Sul
O Bangalô Sonho está localizado na zona rural, a 4,5 km do centro da cidade. O espaço oferece cama queen, SmartTV de 32 polegadas, ar-condicionado inverter e secador de cabelo. A cozinha é equipada com frigobar, micro-ondas, cooktop, torradeira, chaleira elétrica e utensílios domésticos.
Nota no Airbnb: 4,98
Palavra do hóspede: "O local fica em meio a natureza e é extremamente calmo! O acesso é por meio de uma estrada de chão, mas é muito bem sinalizado e com ajuda de um GPS não tem erro. O bangalô é muito confortável, não entra frio do lado de fora, tem ótimo aquecimento e as roupas de cama são perfeitas." (Ana Paula, Julho de 2025)
Garibaldi
A cabana fica no Vale dos Vinhedos, região conhecida pelas extensas parreiras de uva e pelas experiências oferecidas aos visitantes. O espaço foi projetado para ser um refúgio tranquilo, com contato direto com a natureza e o ambiente dos vinhedos.
Nota no Airbnb: 5,00
Palavra do hóspede: "Chalé muito bem equipado e extremamente confortável. Tudo muito limpo, boa qualidade de toalhas, roupas de cama e utensílios de cozinha. No coração de uma região belíssima, é um espaço para relaxamento e contemplação junto ao calor do fogo e em boa companhia." (Silvana, julho de 2025)
Nova Petrópolis
A Casa Calêndula, em Nova Petrópolis, oferece 66 m² com amplo pátio, sofá-cama na sala e contato com a natureza, localizada a poucos minutos do Centro de Eventos e da Praça das Flores.
Nota do Airbnb: 5,0
Palavra do hóspede: "Salete foi muito atenciosa, atendeu aos mimos que solicitei para os 10 anos de casamento. A casa é linda, impecável e com excelente localização. Recomendo a todos e com certeza voltaremos. Obrigado por tudo." (Felipe, julho de 2025)
Gramado
As Cabanas da Fazenda ficam a dez minutos do centro de Gramado, oferecendo contato direto com a natureza e experiências imersivas na Serra Gaúcha.
Nota no Airbnb: 5,0
Palavra do hóspede: "O espaço é ótimo! Exatamente como divulgado no anúncio, extremante limpo, ambiente lindo, tranquilo e conectado à natureza. Ideal para descansar e relaxar. Além disso, fica há poucos minutos do centro de Gramado, pra quem deseja aproveitar os excelentes restaurantes e as inúmeras atrações oferecidas pela cidade." (Sharon, agosto de 2025)
Canela
O Chalé Wood oferece espaços modernos próximos aos principais pontos turísticos de Canela e Gramado, com cama queen, roupas de cama premium, cozinha completa e smart TV.
Nota no Airbnb: 4,82
Palavra do hóspede: "Lugar muito bonito e reservado. Extremamente confortável! Vista das janelas para a mata fantástica! Cozinha super equipada com tudo que se possa precisar. Espaço muito limpo e organizado. Só sentimos falta de uma mesa de cabeceira ou algo para deixar coisas a mão, perto da cama. No mais, tudo perfeito." (Jessyca, junho de 2025)
Carlos Barbosa
Fora do roteiro óbvio da Serra Gaúcha, a cabana em Carlos Barbosa combina elementos rústicos e modernos. Possui lareira, jacuzzi privativa e contato com a natureza, oferecendo um espaço acolhedor para relaxar.
Nota no Airbnb: 4,96
Palavra do hóspede: "Foi uma experiência maravilhosa! Tudo muito bem cuidado, com tudo funcionando perfeitamente e cheio de detalhes que fizeram a diferença na estadia. O anfitriã foi muito gentil e sempre disponível para ajudar no que fosse necessário. Me senti em casa! Recomendo de olhos fechados e, se tiver oportunidade, voltarei com certeza." (Jéssica, agosto de 2025)
Bento Gonçalves
A cabana Vinhai, construída em um container, oferece 40 m² com cama queen, sofá-cama, utensílios domésticos e vista para os parreirais da vinícola Miolo, além de terraço, jardim e espaço com fogo de chão.
Nota no Airbnb: 5,0
Palavra do hóspede: "A acomodação é exatamente como nas fotos, até parece maior pessoalmente. Muito limpo, tudo novinho. A estradinha é tranquila, mas ao mesmo tempo é muito perto dos restaurantes e vinícolas. O Tiago foi bastante atencioso e gentil, respondia rápido. A única coisa de ruim foi ter atrasado nosso check-in em função da limpeza. Fora isso, foi realmente tudo perfeito." (Daniela, agosto de 2025)
Mampituba
O chalé da pousada AriMara, no Sítio Vó Mara, oferece unidade com arquitetura diferenciada em área tranquila, a 3,5 km de Praia Grande/SC, 21 km do Parque Nacional dos Aparados da Serra e 40 km do litoral sul catarinense e norte gaúcho.
Nota do Airbnb: 5,0
Palavra do hóspede: "O chalé que ficamos estava impecável. Muito limpo e condizente com as fotos. A cozinha é bem completa, o que permite cozinhar as refeições durante a estadia. E o café da manhã fornecido pelo Moisés e sua esposa é sensacional, comida caseira, tudo do melhor, estava incrível. Com certeza vamos voltar." (Natália, abril de 2025)
Praia Grande
A cabana oferece piscina, cozinha completa, lareira, fogão a lenha, quartos com ar-condicionado e Wi-Fi, além de churrasqueira e TV a cabo, em meio a paisagens naturais com rio próximo e trilhas.
Nota no Airbnb: 5,0
Palavra do hóspede: "A estadia na Cabana foi simplesmente incrível! O lugar é super aconchegante, bem equipado e limpo. Ideal para quem quer relaxar em meio à natureza e ainda estar pertinho da cidade. A vista é maravilhosa e o clima da Cabana torna a experiência ainda mais especial. A Juliana foi muito atenciosa e prestativa durante toda a estadia. Recomendo a todos que procuram tranquilidade e conforto." (Bruna, agosto de 2025)
