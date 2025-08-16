Cânions e montanhas: 9 hospedagens para curtir o friozinho da região Sul

Com vista para montanhas, vinhedos ou rios, algumas hospedagens no Airbnb oferecem o cenário adequado para quem busca uma pausa do ritmo da cidade e quer aproveitar o fim de semana na Serra Gaúcha.

Em destinos como Gramado, Canela, Nova Petrópolis e outros municípios da região, é possível descansar em meio à natureza, com acesso a trilhas, jardins e áreas externas.

Selecionamos acomodações com nota igual ou superior a 4,8 (de um total de 5), ideais para quem viaja sozinho, em casal ou em família, e busca conforto, cozinha equipada, lareira ou terraço com vista. (Os preços foram pesquisados em 13 de agosto de 2025 e podem sofrer alterações)

Cambará do Sul

Cambará do Sul é destino ideal de cânions e montanhas Imagem: Divulgação Airbnb

O Bangalô Sonho está localizado na zona rural, a 4,5 km do centro da cidade. O espaço oferece cama queen, SmartTV de 32 polegadas, ar-condicionado inverter e secador de cabelo. A cozinha é equipada com frigobar, micro-ondas, cooktop, torradeira, chaleira elétrica e utensílios domésticos.

Reserve por R$ 384 a diária

Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "O local fica em meio a natureza e é extremamente calmo! O acesso é por meio de uma estrada de chão, mas é muito bem sinalizado e com ajuda de um GPS não tem erro. O bangalô é muito confortável, não entra frio do lado de fora, tem ótimo aquecimento e as roupas de cama são perfeitas." (Ana Paula, Julho de 2025)

Garibaldi

Garibaldi é ideal para quem quer relaxar Imagem: Divulgação Airbnb

A cabana fica no Vale dos Vinhedos, região conhecida pelas extensas parreiras de uva e pelas experiências oferecidas aos visitantes. O espaço foi projetado para ser um refúgio tranquilo, com contato direto com a natureza e o ambiente dos vinhedos.

Reserve por R$ 630

Nota no Airbnb: 5,00

Palavra do hóspede: "Chalé muito bem equipado e extremamente confortável. Tudo muito limpo, boa qualidade de toalhas, roupas de cama e utensílios de cozinha. No coração de uma região belíssima, é um espaço para relaxamento e contemplação junto ao calor do fogo e em boa companhia." (Silvana, julho de 2025)

Nova Petrópolis

Nova Petrópolis é mais uma opção para curtir a Serra Gaúcha Imagem: Divulgação

A Casa Calêndula, em Nova Petrópolis, oferece 66 m² com amplo pátio, sofá-cama na sala e contato com a natureza, localizada a poucos minutos do Centro de Eventos e da Praça das Flores.

Reserve por R$ 349 a diária

Nota do Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Salete foi muito atenciosa, atendeu aos mimos que solicitei para os 10 anos de casamento. A casa é linda, impecável e com excelente localização. Recomendo a todos e com certeza voltaremos. Obrigado por tudo." (Felipe, julho de 2025)

Gramado

Gramado é destino perfeito o ano todo Imagem: Divulgação Airbnb

As Cabanas da Fazenda ficam a dez minutos do centro de Gramado, oferecendo contato direto com a natureza e experiências imersivas na Serra Gaúcha.

Reserve por R$ 314 a diária

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "O espaço é ótimo! Exatamente como divulgado no anúncio, extremante limpo, ambiente lindo, tranquilo e conectado à natureza. Ideal para descansar e relaxar. Além disso, fica há poucos minutos do centro de Gramado, pra quem deseja aproveitar os excelentes restaurantes e as inúmeras atrações oferecidas pela cidade." (Sharon, agosto de 2025)

Canela

Canela é pertinho de grama e vale o bate e volta Imagem: Divulgação

O Chalé Wood oferece espaços modernos próximos aos principais pontos turísticos de Canela e Gramado, com cama queen, roupas de cama premium, cozinha completa e smart TV.

Reserve por R$ 348 a diária

Nota no Airbnb: 4,82

Palavra do hóspede: "Lugar muito bonito e reservado. Extremamente confortável! Vista das janelas para a mata fantástica! Cozinha super equipada com tudo que se possa precisar. Espaço muito limpo e organizado. Só sentimos falta de uma mesa de cabeceira ou algo para deixar coisas a mão, perto da cama. No mais, tudo perfeito." (Jessyca, junho de 2025)

Carlos Barbosa

Carlos Barbosa é opção fora do óbvio Imagem: Divulgação Airbnb

Fora do roteiro óbvio da Serra Gaúcha, a cabana em Carlos Barbosa combina elementos rústicos e modernos. Possui lareira, jacuzzi privativa e contato com a natureza, oferecendo um espaço acolhedor para relaxar.

Reserve por R$ 590 a diária

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Foi uma experiência maravilhosa! Tudo muito bem cuidado, com tudo funcionando perfeitamente e cheio de detalhes que fizeram a diferença na estadia. O anfitriã foi muito gentil e sempre disponível para ajudar no que fosse necessário. Me senti em casa! Recomendo de olhos fechados e, se tiver oportunidade, voltarei com certeza." (Jéssica, agosto de 2025)

Bento Gonçalves

Bento Gonçalves é destino ideal para conhecer vinícolas Imagem: Divulgação Airbnb

A cabana Vinhai, construída em um container, oferece 40 m² com cama queen, sofá-cama, utensílios domésticos e vista para os parreirais da vinícola Miolo, além de terraço, jardim e espaço com fogo de chão.

Reserve por R$ 685 a diária

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "A acomodação é exatamente como nas fotos, até parece maior pessoalmente. Muito limpo, tudo novinho. A estradinha é tranquila, mas ao mesmo tempo é muito perto dos restaurantes e vinícolas. O Tiago foi bastante atencioso e gentil, respondia rápido. A única coisa de ruim foi ter atrasado nosso check-in em função da limpeza. Fora isso, foi realmente tudo perfeito." (Daniela, agosto de 2025)

Mampituba

Mampituba fica na Serra Gaúcha Imagem: Divulgação Airbnb

O chalé da pousada AriMara, no Sítio Vó Mara, oferece unidade com arquitetura diferenciada em área tranquila, a 3,5 km de Praia Grande/SC, 21 km do Parque Nacional dos Aparados da Serra e 40 km do litoral sul catarinense e norte gaúcho.

Reserve por R$ 695 a diária

Nota do Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "O chalé que ficamos estava impecável. Muito limpo e condizente com as fotos. A cozinha é bem completa, o que permite cozinhar as refeições durante a estadia. E o café da manhã fornecido pelo Moisés e sua esposa é sensacional, comida caseira, tudo do melhor, estava incrível. Com certeza vamos voltar." (Natália, abril de 2025)

Praia Grande

Praia Grande tem montanhas para quem deseja explorar Imagem: Divulgação Airbnb

A cabana oferece piscina, cozinha completa, lareira, fogão a lenha, quartos com ar-condicionado e Wi-Fi, além de churrasqueira e TV a cabo, em meio a paisagens naturais com rio próximo e trilhas.

Reserve por R$ 348 a diária

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "A estadia na Cabana foi simplesmente incrível! O lugar é super aconchegante, bem equipado e limpo. Ideal para quem quer relaxar em meio à natureza e ainda estar pertinho da cidade. A vista é maravilhosa e o clima da Cabana torna a experiência ainda mais especial. A Juliana foi muito atenciosa e prestativa durante toda a estadia. Recomendo a todos que procuram tranquilidade e conforto." (Bruna, agosto de 2025)

