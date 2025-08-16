Topo

Notícias

Bolsonaro deixa prisão domiciliar para fazer exames em hospital de Brasília

Felipe Pereira
do UOL

Do UOL, em Brasília

16/08/2025 09h03Atualizada em 16/08/2025 09h39

Há quase duas semanas em prisão domiciliar, Jair Bolsonaro (PL) deixou sua casa hoje pela primeira vez para fazer exames em um hospital de Brasília por causa do quadro de esofagite crônica que enfrenta.

O que aconteceu

O ex-presidente chegou ao hospital DF Star por volta das 9h. Abordado por militantes que o aguardavam, Bolsonaro disse apenas que não podia falar.

Quadro de esofagite provoca refluxo e crises de soluço no ex-presidente. Ele declarou que chega a vomitar por causa do problema de saúde que se intensificou depois da última cirurgia, realizada em abril.

Bolsonaro foi examinado pelos mesmos médicos que realizaram a operação. A orientação é que o ex-presidente coma mais devagar e mastigue melhor os alimentos para evitar as crises de soluço.

A situação clínica de Bolsonaro não é boa, de acordo com aliados. Líder da oposição, o deputado Zucco (PL-RS) afirmou que ele está com a "saúde debilitada. A declaração ocorreu anteontem, depois de visita ao ex-presidente.

Apoiadores de Bolsonaro recorrem a Donald Trump. Um pequeno grupo de militantes da direita foi ao hospital e levou cartazes com bandeiras dos Estados Unidos e contendo mensagens pedindo ajuda ao governo americano, quem vem aplicando sanções ao Brasil.

lkj - Felipe Pereira/UOL - Felipe Pereira/UOL
Apoiadores de Bolsonaro com cartazes dos Estados Unidos pedindo ajuda a Trump
Imagem: Felipe Pereira/UOL

Saída autorizada

Hoje foi a primeira vez que Bolsonaro saiu de casa desde que foi alvo de ordem de prisão domiciliar. O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou a medida em 4 de agosto após o ex-presidente desobedecer normas como não usar as redes sociais.

A ida ao hospital foi solicitada pela defesa de Bolsonaro. O agravamento das crises de soluços e o refluxo foram os argumentos apresentados pelos advogados.

Serão realizados procedimentos como:

  • Endoscopia digestiva;
  • Tomografia do tórax, abdome e pelve;
  • Ecocariograma;
  • Exame das carótidas;
  • Exame de sangue;
  • Exame de urina;

A expectativa é que os exames durem pelo menos quatro horas. Não está confirmado se os médicos falarão ao final ou será emitido boletim médico.

Os resultados devem ser apresentados ao STF. Moraes deu prazo de 48 horas para a defesa de Bolsonaro anexar os laudos ao processo que o ex-presidente responde.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Empresa é interditada por suspeita de falsificar medicamento contra câncer

Após dois dias de chuvas intensas, autoridades do Paquistão buscam corpos e sobreviventes

Da chanson française ao eletrônico, o universo onírico e engajado da cantora francesa Léonie Pernet

Documentário mostra legado de tenor brasileiro e busca novos públicos para a música clássica

Incêndios consomem noroeste e oeste da Espanha

Hytalo Santos e Euro planejavam fugir, diz delegado que prendeu casal

Polarização política envolvendo publicidade com atriz Sydney Sweeney nos EUA repercute na França

Bolsonaro deixa prisão domiciliar para fazer exames em hospital de Brasília

Veja as dicas para proteger crianças e adolescentes nas redes sociais

Dinamarca busca apoio da UE para pressionar Israel, que amplia operações em Gaza

Dino determina devolução de emenda de deputado do PL e manda PF investigar caso