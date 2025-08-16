Topo

Bolsonaro deixa hospital após exames e vai continuar tratamento em casa

16/08/2025 15h03

Cumprindo prisão domiciliar há pouco menos de duas semanas, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro passou a manhã deste sábado, 16, fazendo exames de saúde. Bolsonaro foi admitido no Hospital DF Star hoje, às 9h. Após realização de exames, constatou-se a persistência da esofagite e da gastrite. Ele seguirá com o tratamento em casa.

Esta é a primeira vez que o ex-presidente sai de casa desde o dia 4 de agosto, quando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou sua prisão domiciliar.

A ida ao hospital foi autorizada por Moraes na última semana, após pedido da defesa de Bolsonaro. Também na semana passada, médicos foram autorizados a visitar o ex-presidente.

Segundo o boletim médico, ele foi internado para a investigação de quadro recente de febre, tosse, persistência de episódios de refluxo gastroesofágico e soluços.

Depois de exames laboratoriais e de imagem, constatou-se duas infecções pulmonares recentes, possivelmente relacionadas a episódios de broncoaspiração. Esse fenômeno acontece quando alimentos ou líquidos entram nas vias aéreas ao invés de irem para o esôfago e estômago.

Bolsonaro deverá seguir com o tratamento da hipertensão arterial, do quadro de refluxo e medidas preventivas de broncoaspiração.

Além disso, a endoscopia mostrou persistência da esofagite e da gastrite, mas com menor intensidade. Os médicos recomendaram tratamento medicamentoso contínuo.

Desde a facada que sofreu durante a campanha para as eleições de 2018, Bolsonaro já passou por sete cirurgias e foi internado em mais de 10 ocasiões, mas continua sofrendo com problemas de saúde.

O ex-presidente está em prisão domiciliar por descumprir a ordem do STF para não usar redes sociais, inclusive por meio de terceiros.

Na mesma decisão que atendeu o pedido da defesa de Bolsonaro, Moraes autorizou as visitas do senador Rogério Marinho (PL-RN), do deputado Altineu Côrtes (PL-RJ), do vice-prefeito de São Paulo Ricardo Mello Araújo (PL) e do deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos-SP).

