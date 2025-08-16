Esta banheira 'diminui' para acomodar bebês; veja o que diz quem comprou

Um dos modelos de banheira infantil que fazem sucesso entre consumidores é da marca Burigotto e chama a atenção porque "diminui" de tamanho para se adaptar aos pequenos recém-nascidos. A versão do acessório, que acompanha trocador, registrou mais de 300 compras no mês passado na Amazon.

Quer saber se vale a pena ter em casa ou presentear? Separamos a seguir as principais características desse produto e opiniões de quem o usou.

O que o fabricante diz sobre essa banheira?

Para crianças de até 10 kg (capacidade para até dez litros de água);

Tampo plástico com trocador acolchoado;

Possui laminado plástico suave ao toque;

Incluso um porta objetos-removível e suporte para toalha;

Tem assento redutor de profundidade para mais segurança durante o banho de recém-nascidos.

O que diz quem comprou essa banheira?

O produto tem nota média de 4,9 (sendo cinco a máxima). Mais de 4.200 avaliações já foram feitas por consumidores; confira algumas delas:

A banheira é exatamente como eu esperava: prática, confortável e muito funcional. Atendeu perfeitamente ao que eu precisava. Chegou direitinho e dentro do prazo. Recomendo! Angelica

Essa banheira é maravilhosa. Vale a pena porque ela dura muito tempo, é grande, então, acompanha o crescimento do bebê. Comprei do meu primeiro filho e agora comprei novamente para o segundo. Thamiris



Amei esta banheira! O apoio redutor para colocar o bebê ajuda muito no início, principalmente para mamãe de primeira viagem igual a mim. Ótima qualidade! Samara

É linda e muito espaçosa. Chegou muito rápido. Ótima compra. Juliana

Pontos de atenção

Contudo, alguns consumidores dizem que a saída de água não fica bem posicionada e isso atrapalha o escoamento total.

Produto como anunciado, firme e estável, muito bom. Porém tem um problema, a saída de água não esgota toda a água da banheira, ela deveria ter um caimento, e não uma elevação. Vanessa

É firme, resistente bem segura. Meu bebê tem três meses e uns 7 kg e eu a uso todo dia. O ponto negativo é que através do furo para esvaziar não é possível sair toda a água, já que ele é um pouquinho mais alto do que o fundo da banheira. Juliana

A banheira é leve e, dependendo da viagem, você até consegue levar junto. Ela possui também um trocador que, apesar de eu usar pouco, ele possui um bom material, que pode molhar e é fácil de limpar. No entanto, tem um probleminha nela. O "ralo" fica muito mal posicionado. Na hora de colocar ou tirar o tampão, ele acaba sendo atrapalhado pelo suporte da banheira. Depois, a água fica caindo em cima do suporte também. Saulo

Bom produto, tamanho e grande, vai servir por alguns meses com certeza; a única coisa ruim é o ralo ser no meio da banheira e, quando vai tirar a água, não sai toda, tem que passar um pano. Petry

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.