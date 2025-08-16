Topo

Aniversariante do dia, Sinner vence Atmane e vai à final do Masters 1000 de Cincinnati

16/08/2025 17h38

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, venceu o francês Térence Atmane (N.136) neste sábado (16) e se classificou para a final do Masters 1000 de Cincinnati.

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/4) e 6-2, em uma hora e 26 minutos.  

O italiano, que completou 24 anos neste sábado, vai à final daqui a dois dias para buscar seu segundo título seguido em Cincinnati. Seu adversário sairá do duelo entre o espanhol Carlos Alcaraz (N.2) e o alemão Alexander Zverev (N.3).

Sinner teve mais trabalho do que o esperado contra o perigoso Atmane, revelação do torneio depois de sair do qualifying e eliminar dois integrantes do Top 10 da ATP, o americano Taylor Fritz (N.4) e o dinamarquês Holger Rune (N.9).

O francês começou a surpreender desde o túnel de acesso à quadra, quando entregou a Sinner uma carta de Pokémon como presente de aniversário, que o italiano recebeu com um sorriso e um abraço.

Atmane colocou à prova os nervos do número 1 do mundo em um primeiro set de alta qualidade, no qual nenhum dos dois tenistas sofreu uma quebra e que Sinner só conseguiu fechar no tie break.

A segunda parcial foi menos estressante para o italiano, depois de quebrar o serviço de Atmane pela primeira vez no quarto game.

Com esta dose de realidade, o francês se despediu do torneio no qual se mostrou ao mundo do tênis. Aos 23 anos, ele havia vencido apenas cinco jogos no circuito, mas sua explosão em Cincinnati o colocará pela primeira vez no Top 100 do ranking da ATP, subindo até a 69ª posição.

Sinner, por sua vez, emendou sua 26ª vitória consecutiva em jogos disputados em quadra dura e chegou a um total de 200 na carreira nesta superfície, com 49 derrotas.

