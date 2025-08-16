Topo

Notícias

Alckmin visita concessionária Fiat e cita alta de 108% nas vendas

Brasília

16/08/2025 12h37

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou hoje que houve crescimento de 108% na venda de "carros sustentáveis" em uma unidade da concessionária Prima Via Fiat, em Brasília (DF). Ele fez uma visita ao local e conversou com jornalistas.

O aumento considera o mês de julho na comparação com a média de janeiro e junho de 2025. O programa do governo, lançado há cerca de um mês, reduz as alíquotas de IPI dos carros mais leves e econômicos, movidos a energia limpa e que atendam a requisitos de reciclabilidade e segurança veicular. Para veículos compactos com alta eficiência energética e fabricados no Brasil, o IPI foi zerado.

Segundo o governo, com a medida, a redução dos preços dos chamados carros de entrada chegou, em alguns casos, a R$ 13 mil, em nível nacional. O programa "Carro Sustentável" contribuiu para um crescimento de 16,7% nas vendas de automóveis, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), considerando o balanço nacional.

"Esse programa do carro sustentável, ele tem importância social, porque é o carro de entrada, é o carro mais barato. Então as pessoas que não tinham acesso ao carro, passam a ter. Ele tem importância econômica, porque a concessionária vende mais. E tem importância ambiental, o carro é sustentável", declarou o vice-presidente após a visita.

Alckmin também já visitou concessionárias da Renault, Chevrolet, Volkswagen e Hyundai. Para ter direito ao IPI zero, o carro deve atender alguns requisitos, tais como: emitir menos de 83g de CO2 por quilômetro e conter mais de 80% de materiais recicláveis.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Zema diz que Brics 'é uma colcha de retalhos, um Frankenstein'

'Sei que ajustes acontecem no caminho e que Partidos mudam candidatos', diz Zema

Zema se lança à Presidência e diz que vai combater 'lulismo' e 'perseguições' de Moraes

Com 2 gols de Richarlison, Tottenham estreia com vitória no Inglês

Bolsonaro deixa prisão domiciliar para fazer exames médicos

REPERCUSSÃO-Líderes globais reagem à cúpula entre Trump e Putin sobre guerra na Ucrânia

Orquestra Juvenil Afegã: Resistência sonora contra o Talibã

Após cúpula de alto risco, Trump parece ter cedido a Putin

Eleições na Bolívia: O fim de uma era política no país?

Chanceler alemão sugere que cúpula Trump-Putin-Zelensky ocorra na Europa

Zelenskiy busca evitar nova briga em conversas com Trump em Washington na 2ª-feira