Alckmin: 'nosso trabalho é continuar a negociação e o diálogo com EUA'

Brasília

16/08/2025 12h33

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, ressaltou que segue no diálogo e negociação com os EUA para reverter o tarifaço de 50% contra parte da pauta exportadora. Ele repetiu que 74% dos produtos que os Estados Unidos vendem para o Brasil não têm imposto.

Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta que a entrada de produtos norte-americanos no Brasil estava sujeita a uma tarifa de importação real de 2,7% em 2023, considerando aqueles sem isenção. "Tem um parceiro melhor, um parceiro bom como o Brasil para os EUA"?, disse Alckmin.

Ele fez visita neste sábado à unidade da concessionária Prima Via Fiat, para ver como estão as vendas do programa "Carro Sustentável". Ao comentar o plano de contingências contra o tarifaço de 50%, ele comentou que o projeto de lei para mitigar o impacto precisa ser aprovado logo. O valor total de R$ 9,5 bilhões foi fixado no projeto de lei complementar.

Alckmin não quis fazer comentários sobre o suposto emprego de "funcionários fantasmas" na presidência da Câmara, alegando não saber detalhes sobre o tema. Em relação a uma possível dificuldade em aprovar medidas apresentadas pelo governo, apenas frisou que o governo busca celeridade na aprovação do plano de contingência.

