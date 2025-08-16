Topo

Notícias

Alckmin: Não há impacto fiscal com Reintegra e drawback, previstos no plano de contingência

Brasília

16/08/2025 12h29

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que não há como falar em impacto fiscal com o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários (Reintegra) e o Regime Drawback, ambos previstos no plano de contingência frente ao tarifação de 50% contra uma parte dos produtos brasileiros exportados para os EUA.

O Reintegra, para as empresas afetadas, devolve aos exportadores parte dos tributos pagos ao longo da cadeia produtiva, na forma de crédito tributário. O governo espera com isso reduzir custos e aumentar a competitividade no mercado externo.

As novas condições do Reintegra valerão até dezembro de 2026 e terão impacto de até R$ 5 bilhões, conforme a divulgação apresentada pelo Planalto. Alckmin disse que não caberia a classificação de impactos fiscal em si.

"Isso não deveria ter impacto fiscal, porque é resíduo tributário. ... Você antecipando algo que já seria devolvido, via créditos tributários. Não pertence ao governo porque há imunidade tributária para exportação", declarou.

Já com o drawback houve extensão excepcional do prazo para comprovação da exportação de produtos fabricados a partir de insumos importados ou adquiridos no Brasil com suspensão tributária. Esses produtos não terão que pagar multa e juros se não conseguirem exportar aos EUA no prazo originalmente previsto, por exemplo. A prorrogação tem impacto fiscal, segundo o governo, pois posterga o prazo para cumprimento dos compromissos de exportação assumidos pelas empresas brasileiras.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Zema diz que Brics 'é uma colcha de retalhos, um Frankenstein'

'Sei que ajustes acontecem no caminho e que Partidos mudam candidatos', diz Zema

Zema se lança à Presidência e diz que vai combater 'lulismo' e 'perseguições' de Moraes

Com 2 gols de Richarlison, Tottenham estreia com vitória no Inglês

Bolsonaro deixa prisão domiciliar para fazer exames médicos

REPERCUSSÃO-Líderes globais reagem à cúpula entre Trump e Putin sobre guerra na Ucrânia

Orquestra Juvenil Afegã: Resistência sonora contra o Talibã

Após cúpula de alto risco, Trump parece ter cedido a Putin

Eleições na Bolívia: O fim de uma era política no país?

Chanceler alemão sugere que cúpula Trump-Putin-Zelensky ocorra na Europa

Zelenskiy busca evitar nova briga em conversas com Trump em Washington na 2ª-feira