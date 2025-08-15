Topo

Zelensky acusa Rússia de continuar 'matando 'na Ucrânia antes da cúpula Trump-Putin

15/08/2025 13h04

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou nesta sexta-feira (15) que a Rússia continua "matando" na Ucrânia, apesar da cúpula entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca, onde os dois devem abordar a guerra desencadeada pela invasão russa do país em 2022. 

Zelensky, em seu discurso diário à nação, afirmou que, apesar desta reunião, "não há sinais" de que Moscou pretenda interromper a invasão. "Eles também continuam matando no dia das negociações" entre Trump e Putin, agendadas para esta sexta-feira, e afirmou que isso "diz muito".

bur-led/pc/eg/aa

© Agence France-Presse

