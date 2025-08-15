Topo

Yanmar anuncia nova fábrica de tratores em SP

15/08/2025 12h38

SÃO PAULO (Reuters) - A fabricante japonesa de equipamentos Yanmar anunciou nesta sexta-feira que vai investir R$280 milhões na construção de uma nova fábrica de tratores no interior de São Paulo, com previsão de início de operação em 2027.

O projeto envolve uma primeira fase que terá capacidade para produzir 7 mil tratores, afirmou a companhia, citando que a nova instalação será erguida em Indaiatuba. Essa etapa terá uma área fabril de 36 mil metros quadrados de um total previsto no projeto de 140 mil.

Atualmente, a Yanmar tem capacidade para 5 mil tratores por ano em Indaiatuba, afirmou a empresa em comunicado à imprensa.

"Pretendemos ampliar nossa participação de mercado de 10% para 12% enquanto mantemos posição em miniescavadeiras e expandimos em outros segmentos", disse Wagner Santaniello, diretor de inovação e marketing da Yanmar South America.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

