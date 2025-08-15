Vídeo de Maduro dizendo para buscá-lo é de 2024 e não foi para Trump

Não é verdade que um vídeo em que o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, diz para buscá-lo no Palácio Miraflores, sede do governo, tenha sido dirigido ao presidente dos EUA, Donald Trump.

A gravação é de 2024 e Maduro se referia a seu opositor na eleição, Edmundo González Urrutia. Já o aumento da recompensa oferecida pelo governo norte-americano pela prisão do venezuelano ocorreu este ano.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

O vídeo de uma declaração de Maduro é compartilhada com o seguinte texto sobreposto: "EUA oferecem US$ 50 milhões por Nicolás Maduro" e "Venham me buscar... Eu espero vocês em Miraflores. Não demorem, covardes", como se fosse a tradução da fala de Maduro, que originalmente está em espanhol. Na legenda da publicação é dito que os Estados Unidos aumentaram a recompensa por informações sobre Maduro após a provocação do presidente venezuelano.

Por que é distorcido

Desinformação internacional. Em uma busca restrita a resultados em língua espanhola no Google com a frase dita por Maduro no vídeo ("Los espero em Miraflores") e o nome dele (aqui), foi possível encontrar checagens de serviços de verificação de fatos de países como México (aqui), Colômbia (aqui) e Venezuela (aqui e aqui) que desmentiam o conteúdo enganoso. As verificações foram feitas por AFP, Animal Político, Cazadores de Fake News e Efecto Cocuyo, todos fazem parte da Rede Internacional de Verificação de Fatos (IFCN — International Fact-Checking Network, em inglês), que o UOL Confere também integra.

Vídeo é de 2024 e Maduro não se dirigia a Trump. O trecho usado nos posts desinformativos foi retirado de um pronunciamento do ditador venezuelano em julho de 2024 no contexto das eleições presidenciais da Venezuela. Na ocasião, ele chamou Edmundo González Urrutia, seu opositor na disputa, de covarde e de uma nova versão de Juan Guaidó.

A declaração foi publicada no canal do Youtube do jornal El País, onde pode ser encontrada dentro do seu contexto. Maduro diz "venha por mim, senhor González Urrutia", em espanhol, mas a parte em que ele cita o nome de Urrutia é omitida nas publicações enganosas. Maduro foi reeleito em uma eleição contestada pela oposição, que acusa o pleito de fraude. Veja o vídeo da fala do político no contexto abaixo:

EUA aumentou recompensa por Maduro. O vídeo passou a circular fora de contexto depois que o governo americano anunciou que aumentou para US$ 50 milhões a recompensa por informações que levem à prisão de Maduro. Antes, o valor era de US$ 25 milhões. Os Estados Unidos acusam o ditador venezuelano de ligações com o narcotráfico e de ter "estrangulado a democracia".

Nicolás Maduro and his cronies think they're untouchable. They're wrong. We're increasing our reward offer for Maduro to up to $50 million. https://t.co/mEomEgWLcT pic.twitter.com/ltq1cdMUji -- US Dept of State INL (@StateINL) August 8, 2025

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 6.000 curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Reuters.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news