Vendas no varejo dos EUA sobem em julho

WASHINGTON (Reuters) - As vendas no varejo dos Estados Unidos aumentaram de forma sólida em julho, impulsionadas pela forte demanda por veículos automotores e por promoções da Amazon e do Walmart, embora um mercado de trabalho em desaceleração e os preços mais altos dos produtos possam conter o crescimento dos gastos dos consumidores no terceiro trimestre.

As vendas no varejo aumentaram 0,5% no mês passado, após alta revisada para cima de 0,9% em junho, informou o Census Bureau do Departamento de Comércio nesta sexta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas no varejo, que são em sua maioria mercadorias e não são ajustadas pela inflação, avançariam 0,5%, depois de um aumento de 0,6% relatado anteriormente em junho.

Parte do aumento das vendas no varejo no mês passado pode ser devido a aumentos de preços impulsionados por tarifas, em vez de volumes.

Uma corrida para a compra de veículos elétricos movidos a bateria antes do vencimento, em 30 de setembro, dos créditos fiscais do governo federal ajudou a impulsionar as vendas de automóveis em julho, disseram analistas do J.P. Morgan.

A Amazon e o Walmart realizaram promoções no mês passado para atrair consumidores com grandes descontos, inclusive em produtos essenciais para a volta às aulas.

A Amazon ampliou sua janela de vendas para 96 horas, em vez das 48 horas habituais, apresentando promoções agressivas em categorias que variaram de vestuário a eletrônicos. Mas os riscos negativos para os gastos dos consumidores estão aumentando constantemente. As famílias de renda média e alta são as principais responsáveis pelos gastos.

As vendas no varejo excluindo automóveis, gasolina, materiais de construção e serviços de alimentação aumentaram 0,5% no mês passado, após um aumento revisado para cima de 0,8% em junho, de 0,5% informado antes.

(Reportagem de Lucia Mutikani)