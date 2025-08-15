Topo

Notícias

Vendas de novas moradias na China caem 6,2% até julho, em ritmo de queda mais acentuado

Pequim

15/08/2025 08h54

As vendas de novas moradias na China em valor caíram 6,2% entre janeiro e julho ante igual período do ano passado, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês). No primeiro semestre, as vendas haviam registrado queda anual menor, de 5,2%.

As construções iniciadas - considerando-se tanto residências quanto propriedades comerciais - mostraram declínio anual de 19,4% de janeiro a julho, menos acentuado o que o tombo de 20% observado no primeiro semestre.

Os investimentos no desenvolvimento de projetos imobiliários, por sua vez, apresentaram contração anual de 12% nos primeiros sete meses do ano, maior do que o recuo de 12,2% observado no primeiro semestre. Fonte: Dow Jones Newswires.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Hytalo Santos é preso em SP

Há 4 anos no poder no Afeganistão, Talibã desafia isolamento

Trump diz que estabelecerá tarifas sobre aço e semicondutores nas próximas semanas

Influenciador Hytalo Santos e o marido são presos em São Paulo

Negociações para tratado sobre poluição por plástico terminam sem acordo

Trump deixará Ucrânia decidir sobre trocas territoriais

Trump decola para reunião com Putin sobre Ucrânia no Alasca

Sem Brasil, lanchonetes enfrentam preços mais altos de carne nos EUA

Chuvas deixaram mais de 160 mortos em 24 horas no Paquistão

'Alcatraz dos Jacarés', presos na Flórida denunciam abusos em um limbo legal

'Presídio dos famosos' deixará de receber celebridades; atuais ocupantes serão transferidos