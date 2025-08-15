Valor da multa do rodízio em SP: saiba quanto é a punição por infração

O motorista comete infração média se não respeitar a norma do rodízio municipal em São Paulo. A multa prevista é de R$ 130,16, além de quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Como funciona o rodízio em SP

Alguns veículos ficam impedidos de circular no centro expandido da cidade. A proibição varia conforme a placa do carro ou o dia da semana.

Nas vias da área vermelha (veja abaixo a imagem) não circulam automóveis e caminhões. Os horários são das 7h às 10h e das 17h às 20h, exceto no feriado.

Finais de placa 1 e 2 - Rodízio às segundas-feiras

Finais de placa 3 e 4 - Rodízio às terças-feiras

Finais de placa 5 e 6 - Rodízio às quartas-feiras

Finais de placa 7 e 8 - Rodízio às quintas-feiras

Finais de placa 9 e 0 - Rodízio às sextas-feiras

Mapa do rodízio em São Paulo Imagem: Reprodução/CET/Prefeitura de São Paulo

Nas vias limítrofes da área vermelha, os caminhões estão liberados. Porém, devem respeitar as demais regulamentações de restrição ao seu trânsito.

A restrição tem exceções. Ela não se aplica a motocicletas e similares, além de transporte coletivo e de lotação, transporte escolar, guinchos, devidamente autorizados; além de veículos destinados a socorro e salvamento, polícia, entre outras exceções descritas em legislação.

O rodízio foi implementado em 1997. A medida visa reduzir o congestionamento no centro expandido. Leia aqui outras dúvidas a respeito da norma.