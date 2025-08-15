USP é destaque latino-americano em ranking global de universidades; EUA seguem imbatíveis, e França recua

Os Estados Unidos mantêm a liderança na Classificação Acadêmica das Universidades Mundiais de 2025, conhecida como Ranking de Xangai, que avalia anualmente as melhores instituições do mundo desde 2003. Dos dez melhores estabelecimentos de ensino superior, oito são norte-americanos, com Harvard mantendo-se na liderança. A USP lidera entre as universidades brasileiras, sendo a única do país na faixa de posições 101-150 e a melhor da América Latina.

A Shanghai Ranking Consultancy, organização independente, avalia anualmente mais de 2.500 universidades e divulga as mil mais bem colocadas no ranking.

Como ocorreu no ano passado, as universidades anglo-saxônicas dominam o tradicional ranking, destaca o jornal francês Le Figaro, ao lamentar a perda de posições da França na lista. "Não é mais uma surpresa, Harvard sempre acaba vencendo. Mais uma vez este ano, o poder das universidades americanas permanece incontestável. Elas mantêm suas posições no topo do ranking", avalia o diário.

Harvard mantém a liderança, seguida por duas outras universidades americanas: Stanford e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Atrás do pódio, encontramos quase o mesmo top 10 do ano passado, ou seja, Cambridge (4º), Berkeley (5º), Oxford (6º), Princeton (7º), Columbia (8º), Caltech (9º) e a Universidade de Chicago (10º).

Como no ano anterior, a França é o 7º país mais bem classificado no top 100, atrás de Alemanha, Suíça, Austrália, Reino Unido, China e Estados Unidos.

França tem 27 universidades no top 1000

As universidades francesas não têm do que se envergonhar, já que quatro delas figuram entre as 100 melhores do mundo. A Universidade Paris-Saclay caiu uma posição e está classificada em 13º lugar geral este ano, sendo a melhor instituição francesa no ranking.

A Sorbonne perdeu duas posições e figura em 43°, atrás da Universidade de Munique, na Alemanha. Já a Universidade Paris-Cité, que entrou pela primeira vez em 2023 no top 100, mantém o 60° lugar, que já havia alcançado no ano passado. No total, a França conta com 18 universidades entre as 500 primeiras colocadas e 27 no top 1000, duas a mais em relação a 2024.

USP lidera o ranking no Brasil e na América Latina

Este ano, entre as 18 instituições brasileiras listadas no ranking, a Universidade de São Paulo (USP) manteve a liderança e continua como a única representante nacional na faixa de posições que vai de 101 a 150, sendo a melhor universidade pública estadual do Brasil e da América Latina.

As universidades estaduais de São Paulo e de Campinas (Unicamp) aparecem logo depois, posicionadas entre as colocações 401-500. Já as federais do Rio de Janeiro (UFRJ) e de Minas Gerais (UFMG) estão empatadas na faixa 501-600.

O México figura duas vezes entre as mil melhores do mundo, com a Universidade Nacional Autônoma do México na faixa de 201 a 300, assim como a Universidade de Buenos Aires, única representante da Argentina na lista. O Chile aparece com duas instituições entre as posições 501-600. A Colômbia também conta com duas universidades citadas, porém nas colocações que vão de 801 a 900.

A Shanghai Ranking Consultancy é uma organização independente especializada na análise do ensino superior, sem vínculos com universidades ou órgãos governamentais. O ARWU (Academic Ranking of World Universities) utiliza critérios objetivos para avaliar instituições de todo o mundo, entre eles:

número de ex-alunos e funcionários que ganharam Prêmios Nobel e Medalhas Fields.

número de pesquisadores com alta taxa de citação conforme levantamento da Clarivate - empresa que fornece indicadores de impacto na produção científica.

número de artigos publicados nas revistas Nature e Science.

número de artigos indexados no Science Citation Index Expanded e no Social Sciences Citation Index da Web of Science.

desempenho per capita da universidade.

As universidades chinesas são as mais representadas no ranking, com 244 instituições no total, contra 183 dos Estados Unidos. No entanto, os americanos mantêm sua vantagem no top 100, com 37 instituições contra 15 da China.