'Limpa bem': kit de escovas de dentes com infusão de carvão está por R$ 51

Cuidar da higiene bucal é importante para os dentes e para a saúde como um todo. Por isso, vale a pena investir em uma escova de dentes de qualidade para a hora da escovação. Uma opção é a versão Slim Black, da Colgate, com infusão de carvão.

Com cerdas ultrafinas para alcançar melhor todos os cantinhos da boca, a escova tem ainda infusão de carvão, que auxilia na eliminação de bactérias prejudiciais aos dentes. Confira a seguir mais sobre o produto e o que diz quem comprou.

O que diz a Colgate sobre esta escova de dentes

Pack com seis unidades (há outras opções de quantidade, com valores diferentes);

Cerdas 17 vezes mais finas, que proporcionam limpeza até seis vezes mais profunda;

Cerdas com infusão de carvão, que tem propriedades antibacterianas;

Promete remover as partículas mais difíceis entre os dentes e a gengiva.

O que diz quem comprou

Na Amazon, são mais de 42 mil avaliações da escova, com uma nota média de 4,8 (de um total de cinco). A maioria dos elogios fala sobre a maciez das cerdas da escova e da boa escovação que ela proporciona.

Excelente escova dental, cerdas macias e facilita bastante a escovação. Essa eu indico muito boa mesmo . Fabrício

Uso há anos essa escova de dente, ela é muito macia, não agride os dentes, na época fui indicada pela minha dentista e lá se vão mais de 15 anos usando, excelente produto, entrega super rápida! Daniele Fonseca

A escova é bem macia e limpa muito bem. Não machuca a gengiva e alcança os cantinhos da boca. Naiara

Pontos de atenção

Alguns consumidores, no entanto, acharam que as cerdas eram macias e moles demais, prejudicando a durabilidade do produto.

Muito macia para o meu gosto. Isac

Achei "macia" até demais. Tive a sensação que não limpar direito. Alessandro Fraga

O produto em si cumpre o que promete, é macia e ajuda a não irritar a gengiva, problema é sua durabilidade que é extremamente baixa (se escova 3x ao dia como eu), a minha dura nem um mês e já preciso jogar fora. Roberta Poleto

