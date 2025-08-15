Ultrassom em 8D mostra filha de MC Guimê com perfeição; como funciona?

Topo

Yarin, filha de Fernanda Stroschein e MC Guimê em ultrassom 8D - Reprodução/Instagram
Yarin, filha de Fernanda Stroschein e MC Guimê em ultrassom 8D Imagem: Reprodução/Instagram
15/08/2025

Fernanda Stroschein e MC Guimê usaram as redes sociais para compartilhar uma imagem muito realista da filha que o casal espera, Yarin. O resultado é fruto de um ultrassom 8D, que gera imagens em alta definição da criança ainda dentro da barriga.

Como funciona a tecnologia

É um ultrassom com alta definição. Trata-se de um processamento de imagem muito avançado, que pode oferecer uma imagem ainda mais realista do bebê, muitas vezes com maior nitidez, contraste e profundidade. Os softwares dele são de última geração, e a qualidade é como se fosse um cinema mesmo.

O exame está disponível no Brasil em clínicas privadas de várias regiões do país. Normalmente, é voltado para a paciente ver o rosto do bebê e já conseguir imaginar como ele vai nascer. Ajuda também a ir criando um vínculo emocional com o bebê. Os preços variam de acordo com a clínica, mas ficam entre R$ 700 e R$ 1.000.

O ultrassom mais comum é feito em 2D. Ele tem imagem em preto e branco, com alguns cortes, mostrando estruturas do bebê. É o tipo que mais avalia o crescimento fetal, órgãos, pulmões, intestino, coração, entre outros.

Existem ainda ultrassons com outras tecnologias. O 3D mostra mais o rosto, o corpo do bebê de uma forma um pouco mais realista, como se fosse uma fotografia. O 4D mostra mais movimento e em tempo real, permitindo ver o bebê se mexendo, bocejando ou chupando o dedo. Já o 5D tem imagens muito nítidas, pois os contrastes da fotografia são maiores, dando uma aparência mais natural à pele do bebê.

Não existe risco para o feto ou para a gestante nesses ultrassons. Eles são exames seguros, não têm radiação que possa afetar o bebê ou a mãe. Podem ser feitos durante toda a gestação, sem malefícios.

* Com informações de reportagem de maio de 2025

