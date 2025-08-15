Topo

Notícias

Ucrânia declara ter recuperado localidades no leste onde forças russas avançaram

15/08/2025 16h13

A Ucrânia recuperou seis localidades de uma área estratégica do leste que as forças russas haviam tomado nos últimos dias, anunciou um corpo do Exército ucraniano nesta sexta-feira (15), antes da reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca.

O primeiro corpo da Guarda Nacional Azov declarou que as tropas ucranianas haviam conseguido "deter o avanço do inimigo" na área de Pokrovsk, epicentro dos combates, e que recuperaram seis localidades.

O anúncio ocorre pouco antes da cúpula entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e seu contraparte americano, Donald Trump, para a qual o chefe de Estado ucraniano, Volodimir Zelensky, não foi convidado.

Esta será a primeira vez que Putin visita o ocidente desde que ordenou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, uma guerra que deixou milhares de mortos e na qual a Rússia continua ganhando terreno.

Atualmente, Moscou controla cerca de 20% do território ucraniano.

bur-led/rco/hgs/eg/yr/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Padilha diz que cancelamento de vistos da família é 'covardia': 'Indignado'

Jules Koundé renova com Barcelona até 2030

Começa cúpula entre Trump, Putin e assessores

'Vá para Belém porque eles vão resolver esse problema', diz Al Gore sobre a crise de hospedagem

Barroso enfrenta protesto na USP e diz que 'o mundo' discute novas relações de trabalho

Trump e Putin iniciam cúpula sobre Ucrânia no Alasca

Trump e Putin começam cúpula no Alasca

Washington aciona Justiça contra intervenção de Trump na polícia

Trump e Putin trocam aperto de mãos antes de cúpula no Alasca

Vídeo de Maduro dizendo para buscá-lo é de 2024 e não foi para Trump

Trem descarrila na Dinamarca, deixando um morto e vários feridos