Ucrânia ataca refinaria de petróleo na Rússia poucas horas antes de reunião Putin-Trump

15/08/2025 08h01

Drones ucranianos atingiram na noite de quinta-feira uma refinaria de petróleo e um bloco de apartamentos na Rússia, o que provocou uma morte, poucas horas antes da reunião de cúpula entre Vladimir Putin e Donald Trump no Alasca.

"A refinaria de petróleo de Sizran, na região russa de Samara, foi atingida", afirmou o Estado-Maior ucraniano no Telegram. 

A refinaria, que fica a mais de 800 km da fronteira ucraniana, é apresentada por Kiev como "a mais importante do sistema Rosneft", uma das principais empresas russas de extração, transformação e distribuição de petróleo.

Outro ataque de drone ucraniano contra um bloco de apartamentos matou uma mulher de 45 anos na cidade russa de Kursk, segundo o governador da região fronteiriça com a Ucrânia.

O ataque ocorreu poucas horas antes da reunião de cúpula entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump, prevista para esta sexta-feira no estado americano do Alasca e para a qual o presidente ucraniano Volodimir Zelensky não foi convidado.

A Ucrânia enfrenta uma pressão militar cada vez maior. O Exército russo afirmou que Kiev lançou 53 drones na madrugada de quinta para sexta-feira, enquanto a Força Aérea ucraniana declarou que Moscou lançou 97 drones contra seu território.

bur-gmo/arm/mr/mab/meb/fp/jc

© Agence France-Presse

