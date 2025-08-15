Putin e Trump chegam ao Alasca e debaterão guerra na Ucrânia sem Zelensky

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e Vladimir Putin, da Rússia, se encontraram hoje para uma cúpula no Alasca. O encontro visa negociar a guerra na Ucrânia e pode determinar a viabilidade de cessar-fogo na guerra mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não foi convidado para as conversas.

O que aconteceu

Políticos desceram dos aviões às 16h08 (horário de Brasília). Na sequência, Trump aplaudiu a chegada do russo, ambos se cumprimentaram e sorriram. Após trocarem algumas frases, eles posaram para fotos na base aérea norte-americana no Alasca e apertaram as mãos novamente.

15.ago.2025 - Putin e Trump no Alasca Imagem: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Antes de deixarem o espaço, o anfitrião norte-americano solicitou que o russo fosse primeiro em direção ao automóvel que os esperavam. Por volta das 16h14, os políticos deixaram a base no mesmo carro. Essa é a primeira conversa cara a cara entre os dois desde que Trump retornou à Casa Branca.

Aliados europeus na Ucrânia temem que Trump possa trair o país. Eles acreditam que o norte-americano pode congelar o conflito com a Rússia e reconhecer —mesmo que apenas informalmente— o controle russo sobre um quinto do território da Ucrânia.

Trump procurou amenizar essas preocupações ao embarcar no Air Force One. Ele disse que deixaria a Ucrânia decidir sobre qualquer possível troca de território. Questionado sobre o que tornaria a reunião um sucesso, o norte-americano disse que quer "ver um cessar-fogo rapidamente". "Não ficarei feliz se não for hoje... Quero que a matança pare", acrescentou.

A reunião

A reunião na Base Conjunta Elmendorf-Richardson será a primeira do líder do Kremlin em solo ocidental. Isso não ocorria desde antes de fevereiro de 2022, quando a Rússia lançou sua invasão em grande escala da Ucrânia.

Trump espera que uma trégua na guerra de 3 anos e meio traga paz à região. Ele também busca reforçar suas credenciais como pacificador global digno do Prêmio Nobel da Paz.

Para Putin, a cúpula já é uma grande vitória. O russo pode usar o encontro como prova de que anos de tentativas ocidentais de isolar a Rússia foram em vão e que Moscou está retomando seu lugar de direito na mesa principal da diplomacia internacional.

Já Zelensky defendeu que a cúpula deveria abrir caminho para conversas em três vias que o incluam. Porém, acrescentou que a Rússia continuava o conflito. "É hora de acabar com a guerra, e as medidas necessárias devem ser tomadas pela Rússia. Estamos contando com os Estados Unidos", escreveu Zelensky. Ele descartou a possibilidade de entregar formalmente a Moscou qualquer território e também busca uma garantia de segurança apoiada pelos EUA.

Trump, que certa vez disse que acabaria com a guerra da Rússia na Ucrânia em 24 horas, admitiu ontem que a tarefa havia se mostrado mais difícil do que ele esperava. Ele disse que se as conversações desta sexta-feira corressem bem, organizar rapidamente uma segunda cúpula de três vias com Zelensky seria ainda mais importante do que seu encontro com Putin.

O republicano também disse que há respeito mútuo entre ele e Putin. "Ele é um cara inteligente", disse Trump, elogiando a decisão do russo de levar empresários para o Alasca. "Mas eles não farão negócios até que a guerra seja resolvida", afirmou, repetindo a ameaça de consequências "economicamente severas" para a Rússia caso a cúpula não dê certo.

(Com AFP e Reuters)