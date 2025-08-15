Trump e Putin iniciam cúpula sobre Ucrânia no Alasca - Líderes chegaram à base militar Elmendorf-Richardson, cumprimentaram-se, posaram para fotos e seguiram para reunião, sem fazerem declarações aos jornalistas.O presidente dos EUA, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, já se encontraram para a esperada reunião entre ambos no Alasca sobre a negociação de um possível cessar-fogo na guerra na Ucrânia.

Os dois líderes chegaram à base militar Elmendorf-Richardson, na cidade de Anchorage , por volta das 11 horas da manhã no horário local (16h no Brasil), cumprimentaram-se, posaram para fotos e seguiram para a reunião, sem fazerem declarações aos jornalistas.

A cúpula do Alasca é o primeiro encontro presencial entre líderes em exercício dos EUA e da Rússia desde 2021. A invasão da Ucrânia, iniciada ainda sob o governo de Joe Biden, afastou a diplomacia de Washington, que passou a aplicar sanções contra Moscou em retaliação ao conflito.

Desde que assumiu seu segundo mandato, Trump vem impondo a intermediação americana para um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Em fevereiro, ele abriu negociações diretas com Moscou por meio de uma ligação telefônica com Putin e, no mês seguinte, chegou a suspender o envio de ajuda militar à Ucrânia – decisão posteriormente revertida com o apoio de países da União Europeia (UE).

Enviados americanos têm participado de conversas com representantes russos na tentativa de suspender a ofensiva militar, que ainda não levaram a avanços claros. Mais recentemente, Trump mudou o tom e passou a se dizer irritado com o líder russo, prometendo impor mais sanções contra Moscou se não houvesse uma trégua na guerra.

Europa espera por cessar-fogo

A cúpula entre os dois líderes é acompanhada por tensões na Europa. Os sinais enviados por Trump desde que assumiu o mandato movimentaram países europeus, que viram uma tentativa da Casa Branca de escanteá-los nas negociações, diminuindo sua influência sobre os rumos de um conflito que se desenrola em seu continente.

Líderes chegaram a se reunir na França em uma cúpula de emergência em fevereiro para tentar garantir que os interesses europeus estivessem representados nas negociações.

Nesta semana, representantes da Alemanha, França, Reino Unido, Polônia, da Comissão Europeia e da Otan dialogaram com Trump por videoconferência com apelos para que a reunião levasse a um cessar-fogo.

Zelenski, que não foi convidado para a cúpula no Alasca, participou dessa videoconferência com Trump. A expectativa dos europeus é que Moscou aceite a imposição de garantias de segurança à Ucrânia como transição para o fim da guerra.

Os países também pressionam Trump a não negociar terras ucranianas sem a presença de Kiev. A possibilidade de trocas territoriais como caminho para a paz foi aventada pelo presidente americano antes da reunião, enquanto Moscou lançava uma ofensiva relâmpago com o objetivo de avançar sobre o território ucraniano antes das conversas.

Aos aliados europeus, Trump prometeu buscar uma segunda reunião trilateral que envolva também Zelenski, e disse que informaria os resultados das discussões.

