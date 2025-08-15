Topo

Trump e Putin encerram reunião sem acordo, mas com diálogo "produtivo"

15/08/2025 20h20

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, fizeram um pronunciamento no início da noite desta sexta-feira (15) no qual afirmaram que estão em busca de um acordo para o fim da guerra na Ucrânia, porém não detalharam como seria esse entendimento

"Ainda não há um acordo fechado. Quando houver, vou ligar para Otan e para outras pessoas também, para o Zelensky [presidente da Ucrânia] também", disse Trump.

"Tivemos uma conversa agora muito produtiva, com boa chance de alcançar o acordo. Queremos chegar a isso", acrescentou. 

Donald Trump e Vladimir Putin reuniram-se no Alasca, com o objetivo de fechar um cessar-fogo na Ucrânia, mas com uma oferta de última hora de Putin de um possível acordo nuclear também na mesa.

A reunião dos líderes da Rússia e dos EUA ocorreu em uma base da Força Aérea da época da Guerra Fria. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não foi convidado para o encontro.

Segundo Trump, houve "grandes progressos" durante a reunião.

"Houve muitos, muitos pontos com os quais concordamos, a maioria deles, eu diria, alguns grandes que ainda não chegamos lá, mas fizemos alguns progressos", disse a repórteres durante uma coletiva de imprensa conjunta após o encontro.

Já Putin afirmou que um acordo entre os países pode levar ao fim da guerra na Ucrânia.

"O acordo é o começo para uma solução na Ucrânia e para devolver o ritmo e o caminho para nossas relações", disse o presidente russo. 

* Com informações da Reuters

