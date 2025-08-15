Topo

Trump e Putin encerram coletiva de imprensa sem responder perguntas

15/08/2025 20h37

A coletiva de imprensa após a reunião entre o presidente americano, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca, terminou nesta sexta-feira (15) sem que nenhum dos dois respondesse às perguntas dos jornalistas.

Após quase três horas de reunião, Putin tomou a palavra, apesar do protocolo determinar que o anfitrião fale primeiro. Mesmo diante das perguntas dos jornalistas, Trump cumprimentou Putin com um aperto de mãos para encerrar a coletiva de imprensa.

