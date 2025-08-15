Topo

Trump diz que restam 'muito poucos' temas a resolver com a Rússia

15/08/2025 20h41

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (15), no Alasca, que teve uma reunião "muito produtiva" com seu colega russo, Vladimir Putin, sobre o fim da guerra na Ucrânia, na qual os dois líderes concordaram em "muitos pontos".

"Tivemos uma reunião extremamente produtiva e concordamos em muitos pontos. Restam muito poucos" pendentes, indicou Trump, em entrevista coletiva com Putin. "Ainda não chegamos lá, mas temos boas chances."

Trump ressaltou que vai entrar em contato em breve com os líderes da Otan e o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, "para falar sobre a reunião".

