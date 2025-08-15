Trump diz que não houve acordo em cúpula com Putin sobre fim da guerra na Ucrânia

Por Steve Holland e Andrew Osborn e Darya Korsunskaya

ANCHORAGE, Alasca (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as quase três horas de conversas diretas com o presidente russo, Vladimir Putin, nesta sexta-feira, não resultaram em um acordo para interromper a guerra de Moscou na Ucrânia, embora ele tenha caracterizado a reunião como "muito produtiva".

Durante breves comentários aos repórteres, os dois líderes disseram que haviam feito progresso em questões não especificadas, mas não ofereceram detalhes e não responderam a perguntas.

"Houve muitos, muitos pontos com os quais concordamos. Eu diria que em alguns pontos importantes ainda não chegamos lá, mas fizemos alguns progressos", disse Trump, de pé em frente a um pano de fundo onde se lia "Buscando a Paz".

"Não há acordo até que haja um acordo", acrescentou.

Não ficou imediatamente claro se as conversações produziram passos significativos em direção a um cessar-fogo no conflito mais mortal na Europa em 80 anos, uma meta que Trump havia estabelecido desde o início.

Em breves comentários, Putin disse que esperava que a Ucrânia e seus aliados europeus aceitassem os resultados da negociação entre os EUA e a Rússia de forma construtiva e não tentassem "interromper o progresso emergente".

"Espero que os acordos de hoje se tornem um ponto de referência, não apenas para a solução do problema ucraniano, mas também para a restauração de relações pragmáticas e comerciais entre a Rússia e os Estados Unidos", disse Putin.

Não houve reação imediata de Kiev.

O final anticlimático da cúpula, que foi acompanhada de perto, contrastou fortemente com a pompa e a circunstância com que começou. Quando Putin chegou a uma base da Força Aérea no Alasca, um tapete vermelho o aguardava, onde Trump cumprimentou Putin calorosamente enquanto aeronaves militares dos EUA sobrevoavam o local.

Para Putin, a cúpula -- a primeira entre ele e um presidente dos EUA desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022 -- já foi uma grande vitória, independentemente do resultado. Ele pode retratar a reunião como prova de que anos de tentativas ocidentais de isolar a Rússia se desfizeram e que Moscou está retomando seu lugar de direito na mesa da diplomacia internacional.

Trump espera que uma trégua na guerra de 3 anos e meio iniciada por Putin traga paz à região e reforce suas credenciais de pacificador global digno do Prêmio Nobel da Paz.

Putin é procurado pelo Tribunal Penal Internacional, acusado do crime de guerra de deportar centenas de crianças da Ucrânia. A Rússia nega as alegações, e o Kremlin rejeitou o mandado do TPI como nulo e sem efeito. A Rússia e os Estados Unidos não são membros do tribunal.

Tanto Moscou quanto Kiev negam ter alvejado civis na guerra. Mas milhares de civis morreram no conflito, a grande maioria ucranianos, e a guerra matou ou feriu bem mais de um milhão de pessoas de ambos os lados.

SEM CESSAR-FOGO

Trump e Putin, juntamente com os principais assessores de política externa, conversaram em uma sala em uma base da Força Aérea em Anchorage, Alasca, em seu primeiro encontro desde 2019.

O objetivo declarado publicamente por Trump para as conversas era garantir o fim dos combates e o compromisso de Putin de se reunir rapidamente com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, para negociar o fim da guerra, que começou quando a Rússia invadiu seu vizinho em fevereiro de 2022.

Zelenskiy, que não foi convidado para a reunião de cúpula, e seus aliados europeus temiam que Trump pudesse trair a Ucrânia ao essencialmente congelar o conflito e reconhecer -- mesmo que apenas informalmente -- o controle russo sobre um quinto da Ucrânia.

Trump procurou amenizar essas preocupações ao embarcar no Air Force One, dizendo que deixaria a Ucrânia decidir sobre quaisquer possíveis concessões territoriais.

"Não estou aqui para negociar pela Ucrânia, estou aqui para colocá-los em uma mesa", disse ele.

Perguntado sobre o que tornaria a reunião um sucesso, ele disse aos repórteres: "Quero ver um cessar-fogo rapidamente... Não ficarei feliz se não for hoje... Quero que a matança pare".

Zelenskiy tem descartado a possibilidade de entregar formalmente a Moscou qualquer território e também está buscando uma garantia de segurança apoiada pelos Estados Unidos.

Trump disse que ligaria para Zelenskiy e para os líderes da Otan para informá-los sobre as conversas com Putin.

A reunião também incluiu o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio; o enviado especial de Trump para a Rússia, Steve Witkoff; o assessor de política externa da Rússia, Yury Ushakov; e o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov.

Trump, que certa vez disse que acabaria com a guerra da Rússia na Ucrânia em 24 horas, admitiu na quinta-feira que a tarefa havia se mostrado mais difícil do que ele esperava. Ele disse que se as conversações desta sexta-feira corressem bem, a rápida organização de uma segunda cúpula tripartite com Zelenskiy seria mais importante do que seu encontro com Putin.

Zelenskiy disse que a cúpula desta sexta-feira deveria abrir caminho para uma "paz justa" e para conversações em três vias que o incluíssem, mas acrescentou que a Rússia continuava a fazer guerra. Um míssil balístico russo atingiu mais cedo a região de Dnipropetrovsk, na Ucrânia, matando uma pessoa e ferindo outra.

"É hora de acabar com a guerra, e as medidas necessárias devem ser tomadas pela Rússia. Estamos contando com os Estados Unidos", escreveu Zelenskiy no aplicativo de mensagens Telegram.

(Reportagem de Andrew Osborn e Darya Korsunskaya em Moscou; reportagem adicional de Trevor Hunnicutt e Jeff Mason em Washington)