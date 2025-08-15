Topo

Trump diz que não chegou a um acordo sobre aspecto "mais significativo" com Putin

15/08/2025 20h26

ANCHORAGE, Alasca (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que ele e o presidente russo, Vladimir Putin, não chegaram a um acordo sobre "provavelmente o aspecto mais significativo" da reunião, mas que havia uma grande chance de chegar lá.

"Muitos pontos foram acordados. Faltam apenas alguns poucos. Alguns não são tão significativos. Um deles é provavelmente o mais importante, mas temos uma boa chance de chegar lá. Não chegamos lá, mas temos uma boa chance de chegar lá", disse Trump a jornalistas em Anchorage, no Alasca.

(Reportagem de Steve Holland)

