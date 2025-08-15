Topo

Notícias

Trump diz que "nada está definido" sobre reunião com Putin

15/08/2025 13h52

A BORDO DO AIR FORCE ONE (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que não sabia o que tornaria sua reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, um sucesso, afirmando que gostaria de ver um cessar-fogo.

Perguntado sobre o que tornaria a reunião um sucesso, ele afirmou aos repórteres a bordo do Air Force One: "Não posso lhe dizer isso. Não sei. Não há nada definido. Eu quero certas coisas. Quero um cessar-fogo."

"Quero ver um cessar-fogo rapidamente... Não ficarei feliz se não for hoje", disse ele, acrescentando que a Europa e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy também estariam envolvidos. "Quero que a matança pare."

(Reportagem de Steve Holland)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Centro-Sul processa 50,217 milhões de t de cana na 2ª quinzena de julho

Campeonato francês começa com PSG favorito a conquistar novamente o título

BRF prevê queda de 2% no custo da ração no 2º semestre, diz CFO

Julgamento de Bolsonaro: STF começará a debater veredito em 2 de setembro

Rui Costa diz que ataque dos EUA ao Mais Médicos é infundado e que Brasil não se curvará

Ataque a tiros na Suécia deixa um morto, diz polícia

Ataque a tiros perto de mesquita na Suécia deixa um morto

Trump diz que "nada está definido" sobre reunião com Putin

Horário do rodízio em SP hoje: veja que horas começam e terminam restrições

Milei usa escândalo do fentanil contaminado na Argentina para atacar oposição em campanha legislativa

Encontro entre Trump e Putin hoje: que horas começa reunião no Alasca?