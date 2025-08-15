Trump diz que houve "grande progresso" na reunião com Putin

Topo

15/08/2025 20h22

ANCHORAGE (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que fez "grandes progressos" durante uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, no Alasca.

"Houve muitos, muitos pontos com os quais concordamos, a maioria deles, eu diria, alguns grandes que ainda não chegamos lá, mas fizemos alguns progressos", disse ele a repórteres durante uma coletiva de imprensa conjunta após a reunião.

(Reportagem de Steve Holland)

