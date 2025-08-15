Trump diz que estabelecerá tarifas sobre aço e semicondutores nas próximas semanas

A BORDO DO AIR FORCE ONE (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que estabelecerá tarifas sobre importações de aço na semana que vem e sobre chips semicondutores na semana seguinte.

"Estabelecerei tarifas na semana que vem e na semana seguinte sobre o aço e sobre, eu diria, chips", disse Trump a jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One, que o leva para o Alaska, onde se reunirá com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Ele disse que as taxas serão menores no início para permitir que as empresas venham e desenvolvam fabricação doméstica, e aumentarão posteriormente. Ele não detalhou quais serão as taxas.

(Reportagem de Steve Holland)