Trump diz que agora "depende do presidente Zelensky" alcançar acordo sobre Ucrânia

15/08/2025 22h26

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (15) que agora "depende" de seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, avançar para alcançar um acordo que ponha fim à guerra na Ucrânia.

"Agora realmente depende do presidente Zelensky conseguir isso. E também diria que as nações europeias têm que se envolver um pouco, mas depende do presidente Zelensky", disse Trump à Fox News após a cúpula com seu par russo, Vladimir Putin, no Alasca.

ft/bgs/erl/mar/am

© Agence France-Presse

