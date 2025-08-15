Topo

Trump volta a atacar o Brasil e a defender Bolsonaro

Mandel Ngan / AFP
Imagem: Mandel Ngan / AFP
do UOL

Carolina Juliano

15/08/2025 05h48

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar o Brasil ontem, em entrevista a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca. Trump falou que o Brasil tratou muito mal os EUA comercialmente, e tem sido um "parceiro horrível em termos de tarifas", "um dos piores países do mundo nesse sentido'. Ele disse ainda que o Brasil "tem algumas leis muito ruins acontecendo", e defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro. "Eles pegaram um presidente e o colocaram na prisão ou estão tentando prendê-lo. E eu conheço esse homem, e vou te dizer: eu sou bom em avaliar as pessoas. Acho que ele é um homem honesto, e acho que o que fizeram? Isso é realmente uma execução política que estão tentando fazer com o Bolsonaro. Acho isso terrível", disse. O Brasil, no entanto, registra déficit na relação comercial com os EUA há 17 anos. Os americanos mais vendem que compram. Nos dados parciais de 2025, a vantagem americana é de US$ 1,6 bilhão. Leia mais.

Lula rebate Trump e diz que vai procurar outros parceiros para o Brasil. Em resposta à fala de Donald Trump sobre o Brasil ser um parceiro comercial "horrível", o presidente Lula disse "se os EUA não quiserem comprar, não vou ficar chorando, rastejando, vou procurar outros países e vamos seguir em frente. Eu aprendi a andar de cabeça erguida. Quero que este país seja respeitado. Se eu respeito o povo americano, ele tem que respeitar o povo brasileiro", disse. O presidente disse ainda que em dois anos e meio o Brasil abriu 400 mercados, e que nesta semana começou a vender carne e miúdos para as Filipinas, "que não compravam nada de nós". Apesar das críticas a Trump e ao tarifaço, Lula disse que os ministros do governo seguem abertos ao diálogo.

Trump e Putin se reúnem hoje no Alasca. Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, se encontram cara a cara pela primeira vez desde que começou a guerra com a Ucrânia, e há a expectativa em torno de um acordo de cessar-fogo. A reunião vai ocorrer na Base Militar Conjunta Elmendorf-Richardson, que fica em um local remoto no Alasca, com controle de acesso rigoroso, em um momento em que a relação dos dois países está fragilizada. Em maio, Trump chegou a chamar Putin de louco após um ataque aéreo massivo contra a Ucrânia. O tema principal do encontro será a guerra, mas o assessor de imprensa do Kremlin disse que Putin quer falar também sobre cooperação econômica e comercial entre os dois países e sobre armas nucleares. Trump afirmou ontem estar confiante de que Putin está pronto para fazer um acordo de cessar-fogo, e o russo disse acreditar que a reunião pode fortalecer a "paz mundial". Saiba mais.

Moraes pede a Zanin para marcar a data do julgamento de Bolsonaro. No dia seguinte ao término do prazo para as defesas dos réus do chamado 'núcleo crucial' da trama golpista apresentarem suas alegações finais, o ministro do STF Alexandre de Moraes pediu para o presidente da Primeira Turma, o ministro Cristiano Zanin, marcar uma data para o julgamento. Os réus desse núcleo são o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-chefe do GSI Augusto Heleno, o tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e o ex-chefe da Casa Civil Walter Braga Netto. O deputado federal Alexandre Ramagem também faz parte do grupo, mas o processo contra ele foi paralisado pela Câmara. Zanin ainda não decidiu quando o julgamento deve ocorrer, mas a expectativa no Supremo é que a análise da acusação seja feita no mês de setembro.

Motta diz que não há clima para anistia, mas defende rever algumas penas. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse ontem que não vê clima na Casa para conceder anistia "ampla, geral e irrestrita" "a quem planejou matar pessoas", referindo-se à trama que planejava o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e do ministro do STF Alexandre de Moraes. Motta afirmou, no entanto, que há um projeto auxiliar que já começou a ser discutido para revisar penas consideradas altas para quem não teve papel central na trama. O presidente da Câmara disse que o que aconteceu no 8 de janeiro foi muito grave e que "isso precisa ficar registrado para que, assim como aconteceu na última semana, no plenário da Casa, esses episódios não voltem a se repetir".

Escritor Milton Hatoum é eleito para a ABL. O escritor manauara Milton Hatoum foi eleito ontem imortal da Academia Brasileira de Letras para o lugar que era do jornalista Cícero Sandroni. Essa foi a primeira vez que Hatoum se candidatou à ABL e ele recebeu 33 votos contra 1 de Antônio Campos. O escritor de 73 anos entra na Academia com o mesmo espírito de outros imortais recentemente eleitos, buscando falar com públicos diversos, principalmente os mais jovens. Romancista, contista, ensaísta, tradutor e professor universitário, Hatoum já passou de 500 mil exemplares vendidos no Brasil e foi traduzido em 16 países. Saiba mais sobre ele.

Motta vê 'ambiente' para volta de aval legislativo a inquérito contra deputado

Charles III recorda o custo dos conflitos no 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial

Negociações para tratado contra poluição por plásticos fracassam mais uma vez

Imperador do Japão expressa 'profundo pesar' 80 anos após a Segunda Guerra Mundial

Talibãs celebram quarto aniversário de retorno ao poder no Afeganistão

Vendas no varejo e produção industrial chinesa avançam menos que o esperado em julho

Michelle critica aliado que disse que faria churrasco na casa de Bolsonaro

Presidente do Equador declara cartel venezuelano como 'grupo terrorista'

Trump e Putin se reúnem no Alasca para debater o futuro da Ucrânia

Negociações sobre tratado mundial contra poluição por plásticos fracassam e terminam sem acordo

Chuvas deixam 50 mortos em 24 horas no Paquistão