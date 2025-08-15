Trem descarrila na Dinamarca, deixando um morto e vários feridos

ESTOCOLMO (Reuters) - Uma pessoa morreu e várias outras ficaram feridas quando um trem bateu em um veículo e descarrilou no sul da Dinamarca nesta sexta-feira, informou a polícia dinamarquesa.

Imagens do local mostraram um vagão arrancado do trem e deitado de lado, informou a TV2 dinamarquesa.

Segundo a polícia da região da Jutlândia do Sul da Dinamarca em um comunicado à imprensa, das 95 pessoas a bordo do trem, uma morreu e várias ficaram feridas, sendo que duas delas foram levadas de helicóptero.

O incidente ocorreu quando o trem atingiu um veículo em um cruzamento de estrada, informou a operadora do sistema ferroviário nacional Banedanmark no X.

A operadora ferroviária nacional da Dinamarca, a estatal DSB, disse separadamente que havia interrompido todas as viagens entre as cidades de Kliplev e Tinglev, perto da fronteira da Dinamarca com a Alemanha.

