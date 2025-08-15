Toffoli anula atos da Lava Jato contra Vaccari Neto, ex-tesoureiro do PT

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli anulou todos os atos contra João Vaccari Neto, ex-tesoureiro do PT, no âmbito da operação Lava Jato.

O que aconteceu

Toffoli atendeu pedido da defesa de Vaccari Neto ontem. Com isso, todas as decisões tomadas pelo ex-juiz Sergio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba e outros integrantes da Lava Jato se tornaram nulas, mesmo os da fase pré-processual.

Advogados pediram a extensão de decisão aplicada a Guilherme de Salles Gonçalves. Ele atuou no setor jurídico de campanhas de Gleisi Hoffmann, ex-presidente do PT, e também teve os atos contra ele anulados por decisão do STF. Os dois foram alvo da operação Pixuleco, um dos desdobramentos da Lava Jato.

A defesa citou diálogos vazados entre Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol. Na decisão, Toffoli afirma que ficou reconhecida a "existência de conluio" entre o então juiz e integrantes do Ministério Público para deflagração de operações policiais envolvendo Vaccari e Gonçalves.

O ex-tesoureiro do PT foi acusado de ser o operador do partido em um esquema de corrupção envolvendo empreiteiras na Petrobras. Em fevereiro de 2024, o ministro do STF Edson Fachin anulou as condenações contra Vaccari por entender que a Justiça do Paraná não tinha competência para julgar o caso.