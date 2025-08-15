Topo

Notícias

Toffoli anula atos da Lava Jato contra Vaccari Neto, ex-tesoureiro do PT

João Vaccari Neto, ex-tesoureiro do PT - Pedro Ladeira/Folhapress
João Vaccari Neto, ex-tesoureiro do PT Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress
Victoria Bechara
do UOL

Do UOL, em São Paulo

15/08/2025 15h17Atualizada em 15/08/2025 15h48

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli anulou todos os atos contra João Vaccari Neto, ex-tesoureiro do PT, no âmbito da operação Lava Jato.

O que aconteceu

Toffoli atendeu pedido da defesa de Vaccari Neto ontem. Com isso, todas as decisões tomadas pelo ex-juiz Sergio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba e outros integrantes da Lava Jato se tornaram nulas, mesmo os da fase pré-processual.

Advogados pediram a extensão de decisão aplicada a Guilherme de Salles Gonçalves. Ele atuou no setor jurídico de campanhas de Gleisi Hoffmann, ex-presidente do PT, e também teve os atos contra ele anulados por decisão do STF. Os dois foram alvo da operação Pixuleco, um dos desdobramentos da Lava Jato.

A defesa citou diálogos vazados entre Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol. Na decisão, Toffoli afirma que ficou reconhecida a "existência de conluio" entre o então juiz e integrantes do Ministério Público para deflagração de operações policiais envolvendo Vaccari e Gonçalves.

O ex-tesoureiro do PT foi acusado de ser o operador do partido em um esquema de corrupção envolvendo empreiteiras na Petrobras. Em fevereiro de 2024, o ministro do STF Edson Fachin anulou as condenações contra Vaccari por entender que a Justiça do Paraná não tinha competência para julgar o caso.

Em face do exposto, defiro o pedido constante desta petição e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet nº 13.650-AgR/PR para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente [Vaccari Neto] no âmbito dos procedimentos vinculados à operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sergio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual
Ministro Dias Toffoli, do STF

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Padilha diz que cancelamento de vistos da família é 'covardia': 'Indignado'

Jules Koundé renova com Barcelona até 2030

Começa cúpula entre Trump, Putin e assessores

'Vá para Belém porque eles vão resolver esse problema', diz Al Gore sobre a crise de hospedagem

Barroso enfrenta protesto na USP e diz que 'o mundo' discute novas relações de trabalho

Trump e Putin iniciam cúpula sobre Ucrânia no Alasca

Trump e Putin começam cúpula no Alasca

Washington aciona Justiça contra intervenção de Trump na polícia

Trump e Putin trocam aperto de mãos antes de cúpula no Alasca

Vídeo de Maduro dizendo para buscá-lo é de 2024 e não foi para Trump

Trem descarrila na Dinamarca, deixando um morto e vários feridos