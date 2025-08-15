Testamos o kit Bond Repair da Elseve: "Menos ponta dupla e raiz sem frizz"

No início do mês, o kit Elseve Bond Repair bombou nas redes sociais. Muitas influenciadoras mostraram os recebidos em casa dizendo que o produto realmente entregava o prometido.

Foi então que resolvi testar também. O diferencial, segundo o fabricante, é o pré-xampu, que já age antes mesmo de você começar a lavagem. Para cabelos muito danificados, o cosmético é indicado e promete reparo logo no primeiro uso. Veja minha opinião abaixo.

O que eu gostei

Consistência. O kit todo é muito bom, mas o pré-xampu também foi o diferencial. Ele tem a textura de um creme de cabelo. Então, quando você vai enxaguar os fios, eles já estão minimamente hidratados.

Rendimento. Todos os produtos do kit têm uma boa duração. Achei que o produto rende bem e não precisa acrescentar muito para conseguir usar. No caso do xampu, o equivalente a uma colher de sopa, com duas lavagens, já é suficiente.

Fragrância. O produto tem um cheiro suave, nada forte demais e que fique enjoativo.

Embalagem. Achei prática, fácil de manusear e com boa usabilidade.

Efeito reparador rápido. Cada produto do kit é responsável por uma porcentagem de "reparação" nos fios e todos agem em pouco tempo, o que torna a aplicação mais prática. O pré-xampu, por exemplo, age em cinco minutos, segundo o fabricante.

Pontos de atenção

Preço. Embora o valor à primeira vista pareça salgado, é justo por ser um kit com três produtos. Então, no fim, realmente vale a pena, mas pode ser um limitador para quem tem orçamento justo.

Preparo. A aplicação do pré-xampu precisa ser feita nos cabelos úmidos. Então, mesmo que sujo, é preciso molhá-los com um borrifador ou até mesmo no chuveiro.

O que mudou para mim

Senti uma boa reparação nos fios, principalmente nas pontas, logo no primeiro uso do produto. O pré-xampu parece funcionar bem e deixa o cabelo ainda mais macio. Você sente diferença ao entrar no banho para retirar o cosmético e aplicar o xampu na sequência.

Ao finalizar, escovando com secador, não precisei usar nenhum outro produto complementar —quis testar se somente os três itens do kit já seriam suficientes para a reparação do cabelo. E sim, funcionou: os fios ficaram com pouco frizz e vi diferença ao usá-lo já na primeira vez. Na terceira, o cabelo ficou menos poroso e ressecado.

Para quem eu indico

Acredito que mulheres que estejam com o cabelo, principalmente com as pontas danificadas, possam gostar do kit. Para quem não pode investir em um hidratação de salão ou em uma máscara de reconstrução mais cara e até profissional, pode ter um bom resultado.

