Topo

Notícias

Taxas de juros ficam estáveis, com foco em BC com economistas e Trump com Putin

São Paulo

15/08/2025 09h42

Os juros futuros operam estáveis na manhã desta sexta-feira, 15, em meio ao dólar em baixa ante o real e alta dos rendimentos dos Treasuries longos. as atenções estarão na reunião trimestral de diretores do Banco Central com economistas, que ocorre no Rio, com dois grupos (9h30 e 11h), além de indicadores dos Estados Unidos e a reunião entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, no Estado norte-americano do Alasca (16h30, de Brasília).

Às 9h10, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,935%, de 13,940% no ajuste da véspera.

O DI para janeiro de 2029 marcava 13,940%, estável, e o para janeiro de 2032 estava em 13,400%, de 13,402% no ajuste de ontem.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Prisão de Hytalo Santos: juiz diz que não há dúvidas de crime de tráfico de pessoas

Ministro israelense de extrema-direita faz visita surpresa a líder palestino preso

ONU: ao menos 1.760 pessoas morreram enquanto buscavam ajuda em Gaza desde o final de maio

No STF, Mendonça homologa repactuação de acordos de leniência da Lava Jato

Argentina tem 100 mortes por uso de fentanil contaminado; o que é a droga?

Produção industrial dos EUA caiu levemente em julho

Kremlin diz que Trump receberá Putin quando ele desembarcar do avião no Alasca

Advogada: Banir acesso de menores a redes pode ser saída para protegê-los

Mais de 160 pessoas morreram em decorrência de chuvas fortes e enchentes no Paquistão

Sobe para quase 200 o balanço de mortos por monção no Paquistão

Alemanha diz que nova colônia que divide Cisjordânia é "ilegal"