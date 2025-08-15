Topo

Taxa de informalidade no 2º tri foi maior no Maranhão, Pará e Bahia, revela IBGE

15/08/2025 10h21

No segundo trimestre de 2025, a taxa de informalidade no País foi maior nos estados do Maranhão (56,2%), Pará (55,9%) e Bahia (52,3%). Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por outro lado, as Unidades da Federação com as taxas de informalidade mais baixas foram Santa Catarina (24,7%), Distrito Federal (28,4%) e São Paulo (29,2%).

No segundo trimestre, a taxa de informalidade dos brancos (32,3%) era menor que a de pretos (39,8%) e pardos (42,7%). Quanto ao sexo, a informalidade era maior entre homens (39,3%) do que entre mulheres (36,0%).

No total do Brasil, a taxa de informalidade foi de 37,8% no segundo trimestre de 2025.

